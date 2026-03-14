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“초6 때 가슴 사이즈 DD”…대세 여배우의 콤플렉스 고백

입력 2026 03 14 08:43 수정 2026 03 14 08:43
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할리우드 배우 시드니 스위니. AP 연합뉴스
할리우드 배우 시드니 스위니. AP 연합뉴스


할리우드 배우 시드니 스위니(28)가 어린 시절 신체 콤플렉스에 시달렸던 경험을 털어놨다.

12일(현지시간) 외신 ‘Us 위클리’에 따르면 스위니는 인터뷰에서 “초등학교 6학년 때 이미 가슴 사이즈가 32DD였다”며 “당시에는 전혀 자신감이 없었고 늘 몸을 숨기고 싶었다”고 밝혔다.

스위니는 또래보다 빠르게 신체가 성장하면서 시선과 평가에 위축됐던 기억을 떠올렸다.

그에게 전환점이 된 작품은 HBO 드라마 ‘유포리아(Euphoria)’였다. 스위니는 극 중 캐시 역을 맡아 강렬한 연기를 선보이며 세계적인 주목을 받았다.

그는 “캐시를 연기하면서 내 몸이 얼마나 놀라운지 깨닫기 시작했다”며 “자신감을 갖는 것이 얼마나 강력한 힘인지 알게 됐다”고 전했다.

이어 “우리는 자신의 몸을 있는 그대로 받아들이고 편안하게 느껴야 한다”고 강조했다.

스위니는 자신의 경험을 계기로 속옷 브랜드 ‘SYRN’을 론칭하기도 했다. 기존 속옷이 어깨를 압박하거나 지지력이 부족하다는 점을 개선하기 위해 직접 브랜드를 만들었다는 설명이다.

최근 ‘코스모폴리탄’ 화보를 통해 파격적인 이미지를 선보인 스위니는 브랜드가 남성 시선을 겨냥했다는 비판에도 소신을 밝혔다.

그는 “자신의 몸을 스스로 소유하고 행동하는 것보다 더 여성적인 일은 없다”며 “이 브랜드는 내 몸과 이야기를 되찾는 과정이며 다른 여성들에게 힘을 주기 위한 것”이라고 강조했다.

한편 스위니는 영화 ‘더 하우스메이드(The Housemaid)’ 등 차기작을 통해 배우 활동을 이어가고 있다.

온라인뉴스부
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