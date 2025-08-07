“과제 더 빨리할 수 있다”…‘월 2만 9000원’ AI 프로 요금제, 대학생은 ‘무료’

제미나이 제공

구글이 대학생과 대학원생을 대상으로 월 구독료 2만 9000원 상당의 ‘구글 AI 프로(Google AI Pro)’ 요금제를 1년간 무료로 제공한다.

퍼플렉시티 제공

국내 대학생들이 구글의 인공지능(AI) 모델 ‘제미나이 2.5프로’를 1년간 무료로 사용할 수 있게 됐다.구글은 7일 국내 대학생과 대학원생을 대상으로 월 구독료 2만 9000원 상당의 ‘구글 AI 프로(Google AI Pro)’ 요금제를 1년간 무료로 제공한다고 밝혔다.신청 대상은 만 18세 이상의 국내 대학생과 대학원생이다. 학교 이메일 인증을 완료하고 계정을 등록하면, 개인 구글 계정 1개에 한해 이용할 수 있다. 신청 기한은 10월 6일까지다.구글 AI 프로는 구글 AI 모델 ‘제미나이 2.5 프로’를 기반으로 한 요금제다.이 요금제에선 ▲제미나이 2.5 프로 ▲딥 리서치 ▲노트북LM ▲비오 3 ▲줄스 ▲2TB 저장공간 등의 유료 기능을 이용할 수 있다.특히 이날 구글은 제미나이에 AI 가정 교사 역할을 하는 ‘가이드 러닝(Guided Learning)’ 기능도 새롭게 도입했다. 오픈AI가 지난달 비슷한 기능의 ‘스터디 모드’를 선보인 지 약 일주일만으로, 양사의 치열한 경쟁이 본격화될 전망이다.구글은 앞서 미국, 브라질 등 5개국 대학생들을 대상으로 구글 AI 프로 요금제를 15개월간 무료 제공했으나, 한국은 이벤트 대상 국가에서 제외한 바 있다.구글이 한국으로 프로모션을 확대 시행한 이유가 AI 서비스 주 이용층인 20대 이용자를 공략하기 위함이라는 분석도 나온다. 모바일인덱스에 따르면 지난 6월 기준 제미나이 앱 월간 활성 이용자수(MAU)는 9만 1723명이다. 챗GPT(1038만 8513명), 에이닷(138만 1460명), 뤼튼(91만 6160명), 퍼플렉시티(79만 326명), 코파일럿(13만 6807명) 등 주요 AI 앱보다 적은 편이다.한편 최근 AI 기업들은 자사 AI 모델의 유료 구독 상품을 대학생들에게 무료로 제공하면서 교육 시장을 선점하려는 움직임을 보이고 있다.퍼플렉시티는 지난 5월까지 유료 요금제인 ‘퍼플렉시티 프로’(연 구독료 27만원)를 대학생들에게 1년간 무료로 제공하는 캠페인을 진행했다.오픈AI도 지난 5월까지 대학생들을 대상으로 ‘챗GPT 플러스’(월 구독료 2만 7000원)의 2개월 무료 사용권을 제공했다. 하지만 혜택 대상 지역이 미국과 캐나다에 한정되면서 한국은 제외됐다.애니스피어는 지난 5월 대학생들에게 AI 코딩 지원 도구 ‘커서’ 프로 모델(월 구독료 2만 7000원)을 1년 동안 무료 사용할 수 있도록 프로모션을 시작했으나, 한국은 혜택 대상에서 제외했다.최종범 인턴기자