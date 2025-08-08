logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 8일

입력 2025 08 08 01:33
48년생 : 몸이 상할 데로 많이 상해 있으니 조심하라.

60년생 : 뜻밖의 일에서 명예가 상승.

72년생 : 끝마무리에 신경 써야 손해 안 본다.

84년생 : 윗사람의 뜻에 따르면 길하다.

96년생 : 오늘 하루 피곤하구나.



49년생 : 처음이 좋으면 끝도 좋다.

61년생 : 활력이 넘치는 하루이다.

73년생 : 귀인의 도움이 잇따른다.

85년생 : 사소한 일에 시비가 생기니 주의하라.

97년생 : 사람 잘못 사귀어 손해 입겠다.

호랑이

50년생 : 환경에 순응하는 유연성 길러라.

62년생 : 밤늦게 외출하는 것 위험하다.

74년생 : 너무 큰일은 생각 마라

86년생 : 결과는 좋으니 걱정 마라.

98년생 : 냉철히 판단해야 후회 없다.

토끼

51년생 : 저녁에 약속이 밀리는 구나.

63년생 : 여러 명이 함께 하면 성공.

75년생 : 허전한 마음을 느끼는 날이다.

87년생 : 우쭐대기보다는 겸손 하라.

99년생 : 무리한 투자는 피하라.



52년생 : 지출이 많으니 절제하라.

64년생 : 어려움이 있으나 쉽게 해결 될 듯.

76년생 : 위험이 매사에 따르니 조심하라.

88년생 : 큰 욕심 부리다 얻는 것 하나 없다.

00년생 : 건강에 유의하라.



53년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루.

65년생 : 작은 일들은 성사된다.

77년생 : 분수를 지키면 기쁜 일 생긴다.

89년생 : 냉철히 판단해야 후회 없다.

01년생 : 오늘은 서쪽이 행운의 좋은 방향이다.



54년생 : 외출은 삼가고 근신함이 좋다.

66년생 : 계획했던 일 취소된다.

78년생 : 기다리던 소식 듣는다.

90년생 : 생활에 정리정돈이 필요하다.

02년생 : 지금상황에 만족해라.



43년생 : 몸과 마음이 가볍다.

55년생 : 가는 곳마다 행운 따른다.

67년생 : 일들이 수포로 돌아간다.

79년생 : 새로운 사람을 만나겠다.

91년생 : 안정이 필요한 시기다.

원숭이

44년생 : 도와 줄 사람이 나타난다.

56년생 : 변동수가 있고 명예 오른다.

68년생 : 즐거운 일들이 많다.

80년생 : 운이 좋아지니 현상 유지는 되겠다.

92년생 : 뜻밖의 일로 근심한다.



45년생 : 집안이 화평하고 기쁨 넘친다.

57년생 : 처음은 곤란하나 풀린다.

69년생 : 문서, 금전 잃어버리기 쉽다.

81년생 : 자기의 잘못으로 인해. 싫은 소리를 듣는다.

93년생 : 향상하는 운기가 있어도 개운하지 못하다.



46년생 : 재물은 동쪽에서 왕성하다.

58년생 : 좋은 소식을 듣는다.

70년생 : 적극적인 자세로 밀고 나가라.

82년생 : 큰 일을 추진해 성공할 시기.

94년생 : 가까운 사람으로부터 손해만 입게 된다.

돼지

47년생 : 새로운 사람을 만나겠다.

59년생 : 하는 일마다 잘 풀린다.

71년생 : 마음을 열고 대화하라.

83년생 : 매사 행운이 따른다.

95년생 : 뜻밖의 일로 인정받겠다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
