모바일 앱 사용 순위, ‘세대별’ 차이 분명했다…40대 넘어가니 ‘이것’ 많이 써

유튜브와 카카오 CI

인스타그램 앱 로고. 픽사베이

오픈AI 로고

휴대전화 모바일앱 사용량 순위가 세대별로 확연하게 차이 났다. 특히 30대까지는 유튜브 사용이 가장 많았지만, 40대부터는 카카오톡이 1위를 차지했다.10일 아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면, 지난달 기준 세대별 모바일앱 사용량을 분석한 결과 10대 이하와 20대, 30대에서는 유튜브를 가장 많이 사용했다. 40대, 50대와 60대 이상은 카카오톡 사용량이 가장 많았다.10대 이하는 유튜브에 이어 구글 크롬, 카카오톡, 네이버, 구글 순으로 앱 사용량이 많았다. 20대는 유튜브, 카카오톡, 네이버, 구글, 구글 크롬 순이었고, 30대는 유튜브, 네이버, 카카오톡, 구글, 구글 크롬 순이었다. 40대 이상의 경우는 카카오톡에 이어 유튜브, 네이버가 2~3위를 차지했다.소셜미디어(SNS) 사용량에서도 세대 간 차이가 분명하게 드러났다.올해 들어 지난달까지 기준으로, 10대 이하와 20대, 30대는 인스타그램을 가장 많이 사용했다. 40대에서 60대 이상까지는 네이버 밴드가 1위를 차지했다.세대별 2위는 10대 이하와 20대가 엑스(X), 30대는 밴드, 40대부터 인스타그램이었다.인공지능(AI) 앱은 모든 세대에서 오픈AI의 챗GPT가 1위를 차지했다.10대 이하에서는 뤼튼이 2위였고, 20대 이상에선 SK텔레콤 에이닷이 2위였다. 3위는 10대부터 30대까지 퍼플렉시티, 40대부터 뤼튼이었다.성별 간 모바일앱 사용량 차이도 뚜렷했다.남성의 경우 전체 순위와 비슷하게 30대까지 유튜브, 40대 이상은 카카오톡이었다.반면 여성의 경우 40대를 제외하고 전 연령대에서 유튜브를 가장 많이 사용한 것으로 나타났다. 40대 여성은 네이버 사용량이 가장 많았다.2위는 10대부터 30대 여성이 네이버, 50대와 60대 여성은 카카오톡이었다. 40대의 경우 2위는 유튜브가 차지했다.최종범 인턴기자