[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 11일
입력 2025 08 11 01:03 수정 2025 08 11 01:03
쥐
48년생 : 자신의 마음먹기에 달려있다.
60년생 : 재물운이 좋아 소득 많겠다.
72년생 : 업친데 덮친 격이다.
84년생 : 큰일 처리하는 과정에서 문제 발생한다.
96년생 : 인기가 상승하는 운세로다.
소
49년생 : 원망을 듣게 되니 주의하라.
61년생 : 일의 성과가 좋으니 힘이 절로 난다.
73년생 : 과음 과식을 하지 마라.
85년생 : 친구와 다툼이 있겠으니. 먼저 사과하라.
97년생 : 희망적인 삶의 의지가 필요하다.
호랑이
50년생 : 부러울게 없는 신세다.
62년생 : 타인의 도움이 커지겠다.
74년생 : 남의 얘기를 새겨들어라.
86년생 : 대인관계에 신경 써야한다.
98년생 : 일이 쉽게 풀리지 않는구나.
토끼
51년생 : 운의 기복이 심하다.
63년생 : 큰 경사가 있다.
75년생 : 일이 지연되면 타인과 상의하라.
87년생 : 행운이 찾아든다.
99년생 : 오후부터 서서히 좋아진다.
용
52년생 : 모임을 통해 일이 잘 해결된다.
64년생 : 문서로 인한 득이 있겠구나.
76년생 : 하늘이 도와준 사람이다.
88년생 : 사람을 가려 사귀는 것이 좋다.
00년생 : 장거리 여행은 무리가 따른다.
뱀
53년생 : 일 긁어 부스럼 만들지 마라.
65년생 : 이동과 이사운 좋다.
77년생 : 차분하게 하루를 정리하라.
89년생 : 너무 자만 하다가 망한다.
01년생 : 옛것을 버리고 새것을 찾아라.
말
54년생 : 건강관리를 조심해야한다.
66년생 : 능률 오르고 소득도 높겠구나.
78년생 : 작지만 소득 생긴다.
90년생 : 신수가 좋아진다.
02년생 : 하늘이 도와주는 운세이다.
양
43년생 : 자신의 뜻 펴기가 어렵다.
55년생 : 시간이 해결하니 서둘지 마라.
67년생 : 기다림보다 움직이는 것이 좋겠다.
79년생 : 실속이 있겠으니 좋은 하루.
91년생 : 형편이 풀리겠구나.
원숭이
44년생 : 기쁜 소식 있겠다.
56년생 : 자중하고 분수를 지켜라.
68년생 : 구설수에 주의해야 하겠다.
80년생 : 노력의 대가 반드시 얻겠다.
92년생 : 작지만 소득 생긴다.
닭
45년생 : 조신하게 자중하라.
57년생 : 실속이 있겠으니 기다리라.
69년생 : 너무 큰 기대를 하지 마라.
81년생 : 노력의 대가는 있지만, 자만하지 말라.
93년생 : 친척으로 인한 고민 있다.
개
46년생 : 재물을 잘 지켜라.
58년생 : 곧 좋은 운이 들어온다.
70년생 : 서서히 풀리기 시작하니 조금만 참아라.
82년생 : 안정을 취하는 것이 낫겠다.
94년생 : 지난 시절을 알고 지낸 사람과 만난다.
돼지
47년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋다.
59년생 : 부부 애정 확인해라.
71년생 : 자신의 뜻 펴기가 어렵다.
83년생 : 선심을 쓰면 얻음 크겠다.
95년생 : 진실 된 마음으로 모든 일을 지켜봐라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지