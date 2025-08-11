logo
“비행기값 120만원 절약했다”…챗GPT로 ‘항공권’ 저렴하게 구하는 방법

최종범 인턴기자
입력 2025 08 11 14:19 수정 2025 08 11 14:19
챗GPT. 언스플래쉬
챗GPT. 언스플래쉬


인공지능(AI) 챗봇을 활용해 항공권을 절약하는 방법이 화제다.

7일(현지시간) 영국 데일리메일에 따르면 미국 시카고에 거주하는 개인 금융 콘텐츠 제작자 캐스퍼 오팔라는 최근 자신의 소셜미디어(SNS)에 “챗GPT로 항공권 비용을 710파운드(약 130만원) 아꼈다”고 밝혔다.

오팔라는 자신이 개발한 ‘챗GPT 항공권 프롬프트’를 통해 780파운드(약 140만원)짜리 항공권을 70파운드(약 10만원)에 구매해 710파운드(약 130만원)를 절약했다고 주장했다.

그는 “챗GPT는 나만의 여행사”라며 “항공사 포인트보다 중요한 것은 정보다. 챗GPT를 통해 스카이스캐너보다 더 많은 항공편을 찾아낼 수 있다”고 강조했다.

항공권 예매 앱. 언스플래쉬
항공권 예매 앱. 언스플래쉬


오팔라는 챗GPT를 활용해 항공권을 절약하는 방법을 설명했다.

예를 들어 “출발지에서 도착지까지 다음 달 최저가 항공편을 찾아줘. 숨겨진 경로와 대체 공항도 포함해줘”라고 챗GPT에 입력하면 일반 검색으로 찾기 어려운 항공편이 확인된다고 전했다.

또 ▲구글 플라이트나 스카이스캐너에 나오지 않는 저비용 항공사 ▲가격을 낮추기 위해 경유할 도시 ▲에러 페어(항공사 실수 요금) ▲반짝 세일 등을 묻는 방식을 썼다.

특히 “특정 항공 노선을 4일간 모니터링하면서 가격이 70파운드(약 13만원) 밑으로 떨어지면 알람을 보내줘”, “왕복 1회와 편도 2회 예약 중 어느 쪽이 더 저렴한지 비교해 줘” 같은 요청이 유용하다고 소개했다.

오팔라는 항공편 중 28%가 구글에 노출되지 않는다고 주장하며 “챗GPT는 이런 항공편 정보를 찾는 데 효과적”이라고 전했다.

최종범 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
