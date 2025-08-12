품절 사태로 사라졌던 스타벅스 ‘1위 음료’…드디어 돌아온다

스타벅스 매장(왼쪽)과 스타벅스 더 멜론 오브 멜론 프라푸치노(오른쪽). 언스플래쉬·스타벅스 코리아 제공

스타벅스 코리아 공식 X(엑스) 갈무리

스타벅스 코리아 제공

카페 프랜차이즈 스타벅스가 최근 품절 사태가 있었던 ‘더 멜론 오브 멜론 프라푸치노’를 다시 판매한다.지난 11일 스타벅스 코리아는 이날부터 ‘더 멜론 오브 멜론 프라푸치노’의 판매를 재개한다고 밝혔다.‘더 멜론 오브 멜론 프라푸치노’는 지난해 판매량 100만잔을 넘기며 스타벅스 인기 메뉴로 올라섰다. 이후 판매를 중단했다가 지난달 재출시했는데, 판매 재개 당일 전체 프라푸치노 메뉴 중 판매량 1위를 기록한 바 있다.특히 최근 무더위와 ‘프라푸치노 30 위켄드’ 이벤트가 맞물린 탓에 해당 메뉴 수요가 급증하며 약 일주일간 전국 대다수 매장에서는 품절 사태가 빚어지기도 했다.‘프라푸치노 30 위켄드’는 스타벅스의 프라푸치노 메뉴 출시 30주년 기념행사다. 매주 금·토·일요일 오후 2시부터 5시까지 프라푸치노·블렌디드 음료를 30% 할인가로 제공해 소비자 사이에서 인기다.이러한 상황에서 원·부재료를 급하게 추가 확보해 ‘더 멜론 오브 멜론 프라푸치노’ 판매를 재개했다는 게 스타벅스 측 설명이다.이에 더해 오는 14일까지는 해당 메뉴 구매 시 스타벅스 카드로 결제하면 별 3개를 추가 적립해 주는 이벤트도 진행할 계획이다.지난달 스타벅스는 프라푸치노 메뉴를 전년 동월 대비 2배 이상 팔아치우며 역대 최고 판매량을 기록했다. 주요 신제품의 인기와 더불어 ‘프라푸치노 30 위켄드’ 이벤트, 부재료를 기호에 맞게 올린 프라푸치노를 6500원에 판매하는 ‘랜덤 프라푸치노’ 이벤트가 각각 한몫한 것으로 스타벅스는 분석했다.‘프라푸치노’(Frappuccino)는 스타벅스가 상표권을 가진 음료로, 얼음과 우유를 갈아 만드는 ‘프라페’(Frape)와 ‘카푸치노’(Cappuccino)를 합친 말이다. 지난 1995년 미국에서 처음 선보여 올해 출시 30주년을 맞았다.한편 ‘프라푸치노 30 위켄드’는 오는 17일까지 진행된다.정회하 인턴기자