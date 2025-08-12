‘이대 앞’ 71만원, 대학가 중 월세 가장 비쌌다…가장 싼 ‘이곳’은 42만원
서울 주요 대학가 원룸 평균 월세가 58만 1000원으로 지난해보다 4.5% 떨어졌다. 대학가 중에선 이화여자대학교 인근 월세가 가장 비쌌고, 서울대학교 인근이 가장 저렴한 것으로 확인됐다.
12일 부동산 정보 플랫폼 다방은 대학교 2학기 개강을 앞두고 서울 주요 10개 대학 인근의 7월 기준 원룸(보증금 1000만원·전용면적·33㎡ 이하) 평균 월세와 관리비를 분석한 결과를 발표했다.
서울 주요 대학 인근 평균 월세는 58만 1000원으로, 전년 동기(60만 8000원)보다 4.5% 떨어졌다.
이화여대 인근 평균 월세는 70만 9000원으로 가장 높았다. 이어 ▲경희대 63만 4000원 ▲서강대 61만 7000원 ▲연세대 61만 4000원 ▲고려대 59만 9000원 ▲한국외대 58만 2000원 순이었다.
한양대 인근 월세는 57만 5000원으로 전년 동기 대비 4.5% 상승해 1년 사이 월세가 가장 많이 오른 것으로 나타났다.
반면 서울대 인근 월세는 42만 3000원으로 전년 동기보다 15.4% 떨어져 가장 큰 하락 폭을 보였다. 주요 대학가 중에서도 가장 낮은 평균 월세였다.
서울 주요 대학 인근 평균 관리비는 7만 5000원이었다. 지난해 7만 3000원보다 3.3% 오른 수치다.
고려대 인근 관리비는 올해 8만 3000원으로 지난해 7만원에서 18.6% 증가해 가장 큰 상승 폭을 보였다.
이어 한양대 인근은 6만원에서 7만원으로 16.7%, 이화여대는 9만원에서 10만 1000원으로 12.2% 올랐다. 대학가 중 평균 관리비가 가장 높은 곳도 이화여대였다.
