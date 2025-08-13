“국중박만 붐빈 게 아니었다”…‘케데헌’ 인기로 ‘이곳’ 굿즈까지 불티

서울의 랜드마크 디자인의 원단코스터. 서울관광재단 제공

남산을 활용한 금속책갈피와 자개책갈피. 서울관광재단 제공

서울마이소울샵 세종문화회관점 케데헌 존 전경. 서울관광재단 제공

넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 세계적인 인기를 끌며 국립중앙박물관 뮷즈(뮤지엄과 굿즈를 합친 단어) 등이 불티나게 팔려나가고 있는 가운데, 서울관광재단이 내놓은 ‘서울굿즈’도 덩달아 인기를 끌고 있다.최근 세계적으로 인기를 끌고 있는 케이팝 데몬 헌터스에 서울의 다양한 명소가 주요 배경으로 등장하면서서울 관광에 대한 관심이 높아지고 있다.특히 극 중 헌트릭스 콘서트가 열린 남산, 루미와 진우가 대화를 나눈 북촌한옥마을, 사자보이즈가 안무 연습을 하거나 휴식을 즐기는 한강 등이 국내외 팬들의 관심을 받으면서 매력적인 서울 관광지로 주목받고 있다.서울관광재단은 콘텐츠 인기에 따른 효과를 서울의 공식 기념품 브랜드 ‘서울굿즈’의 판매로 확인되고 있다고 11일 밝혔다.서울관광재단은 이달 초 케이콘 엘에이(KCON LA) 2025 행사 현장에 홍보 부스를 설치해 서울굿즈를 판매했는데, 케이팝 데몬 헌터스 관련 굿즈들이 가장 먼저 품절되는 현상을 확인했다고 전했다.해당 부스에선 남산타워가 수 놓아진 남산 원단 코스터가 가장 먼저 매진 됐다. 이어 남산, 한강, 경복궁 등 케이팝 데몬 헌터스 속 명소가 담긴 책갈피, 피크닉 매트 등의 굿즈가 연이어 품절됐다.또, 헌트릭스의 의상과 무대 등에 반영된 전통 패턴·소재의 디자인 제품들도 완판됐으며, 이벤트로 제공한 호랑이 캐릭터, 김밥 모양 스티커 등의 타투 스티커가 조기 소진되기도 했다.이런 흐름에 맞춰 김밥, 설렁탕, 컵라면 등 한국의 전형적인 먹거리들을 소재로 한 굿즈 등도 오는 10월에 출시될 예정이다.한편 서울관광재단은 서울의 명소를 테마로 한 서울굿즈를 구매할 수 있도록 서울마이소울샵 세종문화회관점에 ‘케데헌 테마 서울굿즈존’을 조성했다.굿즈존은 한강, 남산, 북촌한옥마을(경복궁), 뚝섬역(서울숲) 등 케이팝 데몬 헌터스 속 주요 배경지를 테마로 구획했다.판매 상품으로 풍경 마그넷, 원단 코스터, 자수 동전 지갑, 디퓨저, 해치 캔들 등 서울의 랜드마크를 담은 다양한 굿즈를 선보인다.서울관광재단 길기연 대표이사는 “전통과 현대가 공존하는 서울을 배경으로 한 콘텐츠가 세계적으로 주목받게 되어 자부심을 느낀다”며 “그중에서도 ‘한강 르네상스’, ‘남산 르네상스’ 등 도심 랜드마크를 관광 명소화하기 위한 서울시의 오랜 노력이 결실을 맺은 것 같아 매우 뜻깊다”고 말했다.최종범 인턴기자