[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 14일

입력 2025 08 14 01:26 수정 2025 08 14 01:26
48년생 : 공과 사를 구분하라.

60년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.

72년생 : 화해하는 자세가 필요하다.

84년생 : 재물 소득이 있겠다.

96년생 : 경솔한 행동은 삼가 하라.



49년생 : 새로운 것 도전해도 좋다.

61년생 : 친한 사람과 상의하면 해결된다.

73년생 : 걱정하지 말아라. 기다리면 다 풀린다.

85년생 : 사람을 너무 믿지 마라.

97년생 : 무리하지만 않으면 성공.

호랑이

50년생 : 무리하지만 않으면 성공.

62년생 : 이득이 많이 생기겠다.

74년생 : 건강에 이상이 생길 조짐이다.

86년생 : 이동에 행운이 따른다.

98년생 : 화해하는 자세가 필요하다.

토끼

51년생 : 경솔한 행동을 하지 말아라

63년생 : 신념을 가지고 열심히 노력하라.

75년생 : 남과의 거래에서 이득이 없다.

87년생 : 바라던 일이 이루어진다.

99년생 : 보람된 하루가 되니 이웃에게 베풀어라.



52년생 : 하는 일마다 성취하겠다.

64년생 : 좋은 일이 거듭되겠구나.

76년생 : 자기주장을 너무 내세우지 마라.

88년생 : 다음기회를 노려야 하겠다.

00년생 : 멀리 이동하는 것은 불리하다.



53년생 : 과욕이 화를 부르겠구나.

65년생 : 약속을 잘 지켜라.

77년생 : 수입이 늘어나겠다.

89년생 : 몸조심을 해야겠다.

01년생 : 변동, 이사, 투자운 길하다.



54년생 : 일이 위축되기 쉬우니 자신감을 가져라.

66년생 : 침착하게 행동함이 필요하다.

78년생 : 인정받기 원하면 언행을 일치하라.

90년생 : 오늘은 하루종일 기분 좋은 일 많다.

02년생 : 공과 사를 잘 구별해야한다.



43년생 : 모임을 통해 일이 해결된다.

55년생 : 유혹을 물리쳐야 구설수 없겠다.

67년생 : 길운과 흉운이 함께 한다.

79년생 : 건강을 위해 운동을 해라.

91년생 : 새로운 일은 시작하지 마라.

원숭이

44년생 : 약속을 어기면 낭패를 당한다.

56년생 : 친한 사람이 시비 건다.

68년생 : 오늘은 걱정거리가 해소된다.

80년생 : 달콤한 말에 넘어가지 마라.

92년생 : 계획대로 일이 풀려 나간다.



45년생 : 실천은 확실히 하는 게 좋겠다.

57년생 : 수입이 늘어나겠다.

69년생 : 다음 기회를 노려야 하겠다.

81년생 : 달콤한 말에 넘어가지 마라.

93년생 : 분주한 하루가 되겠다.



46년생 : 현재의 위치에 만족하라.

58년생 : 금전 지출을 조심하라.

70년생 : 여행은 삼가 하라.

82년생 : 남쪽으로 이동하라.

94년생 : 차분하게 맘먹고 추진하라.

돼지

47년생 : 투자는 신중히 하여야 하겠다.

59년생 : 건강문제 신경 써라.

71년생 : 새로운 일로 바빠지겠다.

83년생 : 심기일전 힘내라 희망이 있다.

95년생 : 재물운은 약간 있다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
