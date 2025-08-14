물놀이 중 렌즈 착용, ‘실명’ 부를 수도…꼭 써야 한다면 이렇게 하세요

지난해 서울썸머비치 행사로 광화문광장에 설치된 워터슬라이드와 수영장. 서울관광재단

결막염 자료 사진. 서울대학교 병원 제공

콘택트렌즈. 픽사베이

여름 휴가철에 바다나 계곡 등으로 놀러 가 렌즈를 착용하고 물놀이하는 경우가 더러 있다. 하지만 이는 눈 건강을 해치는 결과로 이어질 수 있어 물놀이 이후 렌즈를 새 제품으로 교체하는 등 주의가 필요하다.식품의약품안전처는 14일 여름철 물놀이 등 상황에서 콘택트렌즈를 안전하게 사용하는 방법과 주의사항 등에 대해 안내했다.물놀이 시에 렌즈는 착용하지 않는 것이 바람직하다. 렌즈가 수영장 물, 바닷물, 수돗물 등과 접촉할 경우 세균·곰팡이 등으로부터 감염될 위험이 있기 때문이다.이를 무시한 채 렌즈를 착용하고 물놀이하면 결막염·각막염 등의 질환이 발병할 수 있다. 특히 물속 미생물이 렌즈에 달라붙어 아칸타메바 각막염 등에 걸린다면 최악의 경우 실명까지 할 수 있어 각별한 주의가 요구된다.만약 물놀이를 부득이하게 하게 된다면 물안경을 잘 눌러 써 눈에 물이 새어 들어오지 않도록 해야 한다.특히 물놀이 이후에는 렌즈를 새 제품으로 교체해야 하고, 충혈, 통증 등 이상 증상이 나타나면 렌즈를 제거한 뒤 안과를 찾아가 진료받아야 한다.한편 렌즈는 식약처가 의약외품으로 허가한 콘택트렌즈관리용품으로 세척·소독하고, 정해진 보관 용기에 보존액과 함께 넣어 보관해야 한다.관리용품을 눈에 직접 사용하거나 콧속을 씻는 등의 목적으로 사용해선 안 된다.렌즈 착용 이후에 보관 용기에 담겨 있던 보존액은 버리고, 용기를 깨끗이 세척·건조 시켜야 한다. 제품 오염을 막기 위해 용기 마개 부분을 만져서도 안 된다.또 렌즈의 종류에 따라 렌즈에 흡착되는 이물질이 달라질 수 있어 소프트렌즈와 하드 렌즈를 구별해 전용 세정액을 사용할 필요성이 있다.식약처는 콘택트렌즈와 콘택트렌즈관리용품을 구매할 때 식약처로부터 허가받은 제품인지 홈페이지 등을 통해 확인할 것을 당부했다.최종범 인턴기자