물놀이 중 렌즈 착용, ‘실명’ 부를 수도…꼭 써야 한다면 이렇게 하세요
최종범 인턴기자
입력 2025 08 14 14:23 수정 2025 08 14 14:23
여름 휴가철에 바다나 계곡 등으로 놀러 가 렌즈를 착용하고 물놀이하는 경우가 더러 있다. 하지만 이는 눈 건강을 해치는 결과로 이어질 수 있어 물놀이 이후 렌즈를 새 제품으로 교체하는 등 주의가 필요하다.
식품의약품안전처는 14일 여름철 물놀이 등 상황에서 콘택트렌즈를 안전하게 사용하는 방법과 주의사항 등에 대해 안내했다.
물놀이 시에 렌즈는 착용하지 않는 것이 바람직하다. 렌즈가 수영장 물, 바닷물, 수돗물 등과 접촉할 경우 세균·곰팡이 등으로부터 감염될 위험이 있기 때문이다.
이를 무시한 채 렌즈를 착용하고 물놀이하면 결막염·각막염 등의 질환이 발병할 수 있다. 특히 물속 미생물이 렌즈에 달라붙어 아칸타메바 각막염 등에 걸린다면 최악의 경우 실명까지 할 수 있어 각별한 주의가 요구된다.
만약 물놀이를 부득이하게 하게 된다면 물안경을 잘 눌러 써 눈에 물이 새어 들어오지 않도록 해야 한다.
특히 물놀이 이후에는 렌즈를 새 제품으로 교체해야 하고, 충혈, 통증 등 이상 증상이 나타나면 렌즈를 제거한 뒤 안과를 찾아가 진료받아야 한다.
한편 렌즈는 식약처가 의약외품으로 허가한 콘택트렌즈관리용품으로 세척·소독하고, 정해진 보관 용기에 보존액과 함께 넣어 보관해야 한다.
관리용품을 눈에 직접 사용하거나 콧속을 씻는 등의 목적으로 사용해선 안 된다.
렌즈 착용 이후에 보관 용기에 담겨 있던 보존액은 버리고, 용기를 깨끗이 세척·건조 시켜야 한다. 제품 오염을 막기 위해 용기 마개 부분을 만져서도 안 된다.
또 렌즈의 종류에 따라 렌즈에 흡착되는 이물질이 달라질 수 있어 소프트렌즈와 하드 렌즈를 구별해 전용 세정액을 사용할 필요성이 있다.
식약처는 콘택트렌즈와 콘택트렌즈관리용품을 구매할 때 식약처로부터 허가받은 제품인지 홈페이지 등을 통해 확인할 것을 당부했다.
최종범 인턴기자
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지