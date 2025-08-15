logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 15일

입력 2025 08 15 02:07 수정 2025 08 15 02:07
48년생 : 경과가 좋지 않겠구나.

60년생 : 기다리면 손해니 움직여라.

72년생 : 적극적으로 돌격하라.

84년생 : 일의 성과가 전혀 없구나.

96년생 : 이득이 없으면 포기하라.



49년생 : 친구와의 갈등 주의하라.

61년생 : 끝까지 인내함이 자신을 지키는 방법이다.

73년생 : 자신 있게 추진하면 행운.

85년생 : 분수를 지키라.

97년생 : 친한 사람이 시비를 붙인다.

호랑이

50년생 : 동쪽에서 귀인 만나 행운이 온다.

62년생 : 무리한 행동은 삼가 하라.

74년생 : 북서쪽에 재물. 계약에 행운.

86년생 : 이동운은 별로다.

98년생 : 남을 너무 믿다가 큰코 다친다.

토끼

51년생 : 안정이 되고 화기애애하다.

63년생 : 시비를 조심하라.

75년생 : 주변 도움으로 쉽게 해결된다.

87년생 : 분수 지키고 허욕은 없애라.

99년생 : 혼자 추진하다가 실패 있다.



52년생 : 동쪽에서 귀인 만나 행운.

64년생 : 실없는 말과 행동은 남에게 실속 없게 보인다.

76년생 : 모든 운이 상승하니 좋은 징조이다.

88년생 : 힘든 하루에서 탈출한다.

00년생 : 일의 결과가 나타날 조짐.



53년생 : 재복이 굴러 들어오는구나.

65년생 : 답답한 하루의 운세

77년생 : 혼자 추진하다가 실패 있다.

89년생 : 건강만 잘 지키면 걱정할 것 없다

01년생 : 노력한 만큼 소득 없으니 답답하다.



54년생 : 자신의 일은 떠벌리지 마라.

66년생 : 차분한 휴식이 필요하다.

78년생 : 남의 얘기를 새겨들으면 행운이 온다.

90년생 : 기대하던 일이 좋은 성과 거둔다.

02년생 : 몸 건강에 주의해야한다.



43년생 : 열심히 하면 소득이 크다.

55년생 : 사람 사귈 때 신중하게 골라 사귀어라.

67년생 : 타인에게 사랑을 베풀어라.

79년생 : 즐겁고 만족한 기쁨 누린다.

91년생 : 남의 말을 듣지 말아라.

원숭이

44년생 : 너무 뜸들이면 불리하다.

56년생 : 적극적으로 도전해 보라.

68년생 : 분수 지키고 허욕은 없애라.

80년생 : 답답하더라도 참고 견뎌라.

92년생 : 하는 일이 더욱 더 번창하겠다.



45년생 : 정도를 지키고 마음을 비워라.

57년생 : 믿음으로 가정을 이끌라.

69년생 : 바라던 바가 어렵게 성사된다.

81년생 : 분별력만 잃지 마라.

93년생 : 안정감이 돌 때 주의하라.



46년생 : 뜻하는 것을 이루지 못한다.

58년생 : 사업은 활발하게 진행된다.

70년생 : 남의 문제에 관여하지 마라.

82년생 : 침착성을 길러라.

94년생 : 무모한 짓은 하질 말아라.

돼지

47년생 : 친한 사람을 많이 만들어라.

59년생 : 자만하다 어려움 있다.

71년생 : 낙관적인 기분이 좋다

83년생 : 불우한 사람에게 베풀어라.

95년생 : 몸가짐에 주의해야 화 없다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
