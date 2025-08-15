logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 17일

입력 2025 08 15 02:08 수정 2025 08 15 02:08
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 신수가 태평하구나.

60년생 : 새로운 일 시작하면 수익 많다.

72년생 : 생활이 안정되어간다.

84년생 : 주변에서 인정받겠다.

96년생 : 작지만 소득 있으니 기쁘다.



49년생 : 집안에 경사 생기겠구나

61년생 : 친한 사이일수록 예의를 다하라.

73년생 : 뜻밖의 공명을 얻겠구나.

85년생 : 가족과의 대화가 필요하다.

97년생 : 이름은 떨칠 일 생긴다.

호랑이

50년생 : 뜻한바 이루게 된다.

62년생 : 주관대로 행동하라

74년생 : 성공의 지름길은 노력뿐이다.

86년생 : 주변에서 도와주는 사람이 많구나.

98년생 : 복록이 풍만하구나

토끼

51년생 : 조금만 참고 기다려라.

63년생 : 성취는 하겠으니 구설수 조심

75년생 : 뜻한바 이루어지겠다.

87년생 : 오늘따라 실수 투성이구나.

99년생 : 집에서 안정을 취함이 길하다.



52년생 : 아랫사람의 도움으로 해결된다.

64년생 : 새로운 설계 행운 있다.

76년생 : 두 갈래 길에서 고민 있겠다.

88년생 : 욕심을 버릴 때 즐거움이 생긴다.

00년생 : 만사가 귀찮고 힘들구나



53년생 : 작은 일에도 세심하게 주의하라.

65년생 : 믿는 사람에게 의논하라.

77년생 : 복잡하지만 실속은 없구나.

89년생 : 새로운 변화의 길목에 서 있다.

01년생 : 진솔한 마음으로 임하라.



54년생 : 순서에 따라 진행시켜라.

66년생 : 가정에 충실하는 것이 좋겠다.

78년생 : 자존심 버리고 도움 받아라.

90년생 : 신용을 철저히 지켜라.

02년생 : 중심을 잃지 않으면 운수대통.



43년생 : 생기가 가득하니 행운 따른다.

55년생 : 몸과 마음 휴식이 필요하다.

67년생 : 컨디션 조절에 힘써라.

79년생 : 주변사람과 의논하여 처리하라.

91년생 : 밤길 조심해야 하겠다.

원숭이

44년생 : 무리하지만 않으면 횡재수 있다.

56년생 : 반드시 큰 성과 있다

68년생 : 일을 순서대로 해결하라.

80년생 : 과거에 얽매이지 말고 새로운 출발점 찾아라.

92년생 : 주위사람의 귀감이 되겠다.



45년생 : 이동 이사에 행운 따른다.

57년생 : 많은 이득이 생기겠다

69년생 : 주변에서 인기 얻겠다.

81년생 : 약속이 미루어지거나 재물 나간다.

93년생 : 하늘이 도우니 기쁜 일 생긴다.



46년생 : 차츰 운이 상승세를 타는구나.

58년생 : 길운이 서서히 다가온다.

70년생 : 모든 일이 형통하구나

82년생 : 약간의 실수로 오해사기 쉽다.

94년생 : 부와 명예가 함께 한다.

돼지

47년생 : 재물과 이득 얻게 된다.

59년생 : 동남쪽에서 기쁜 일 있겠다.

71년생 : 재물이 풍요롭다.

83년생 : 시비 거리가 생기니 걱정이다.

95년생 : 일의 마무리를 잘해라.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “‘이것’ 착용한 채 잠자는 습관, 조기 노화 부른다”…전문가 경고 보니

    thumbnail - “‘이것’ 착용한 채 잠자는 습관, 조기 노화 부른다”…전문가 경고 보니

  2. 살을 대체 얼마나 뺀거야?…악뮤 수현 몰라보게 달라진 모습

    thumbnail - 살을 대체 얼마나 뺀거야?…악뮤 수현 몰라보게 달라진 모습

  3. 문원, ♥신지와 결혼 앞두고…기나긴 고민 끝에 ‘중대 발표’

    thumbnail - 문원, ♥신지와 결혼 앞두고…기나긴 고민 끝에 ‘중대 발표’

  4. “폐지 리어카에 불 붙여”…‘15명 사상’ 제기동 방화 30대男 구속영장

    thumbnail - “폐지 리어카에 불 붙여”…‘15명 사상’ 제기동 방화 30대男 구속영장

  5. “투표 조작 대환장” 양궁 국가대표 장채환, SNS에 ‘극우’ 게시물…‘품위 논란’

    thumbnail - “투표 조작 대환장” 양궁 국가대표 장채환, SNS에 ‘극우’ 게시물…‘품위 논란’

  6. 블핑 리사, 침대 위 사진 난리…“日 꽃미남 배우와 누워”

    thumbnail - 블핑 리사, 침대 위 사진 난리…“日 꽃미남 배우와 누워”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved