[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 18일

48년생 : 금전 투자에 좋은날이다.60년생 : 형제지간에 불화 수 있다.72년생 : 가정에 경사가 생긴다.84년생 : 인정에 이끌리면 손해 본다.96년생 : 친구의 자존심을 살려주면 기쁜 일 있다.49년생 : 속마음을 숨기지 말고 표현하라.61년생 : 소심한 성격을 고쳐라.73년생 : 자신감을 가지고 최선을 다하라.85년생 : 성실하게 생활하여 계획성 있는 하루.97년생 : 남 말하다가 망신수 있다.호랑이50년생 : 상대를 먼저 이해하려 노력하라.62년생 : 부부간에 불만은 갖지 말고 양보하라.74년생 : 무력감에 빠지기 쉬운 날이다.86년생 : 행동과 말이 일치하지 않는다.98년생 : 피로가 누적되니 심신이 피로하다.토끼51년생 : 남의 간섭은 구설이 분분하다.63년생 : 사랑 우정 모두 순조롭게 진행.75년생 : 주변의 조언을 참고하여 일을 결정.87년생 : 인기가 상승하니 사람들로부터 인기 많다.99년생 : 성급한 행동을 피해야 좋은날.52년생 : 줏대 없이 움직이면 남에게 이용당한다.64년생 : 사적인 일보다 공적인 일부터 해결하라.76년생 : 즐거운 일이 기다리고 있다.88년생 : 뜻한바가 있으면 밀고 나가라.00년생 : 금전관계 철저히 할 때이다.53년생 : 지나친 당당함은 곤란하다.65년생 : 친구의 해결사 되어 고통 분담하라.77년생 : 부드러운 대인관계 필요하다.89년생 : 짜증이 많으니 안정이 필요하다.01년생 : 자신의 능력을 마음껏 발휘할 때이다.54년생 : 새로운 일에 도전해도 좋다.66년생 : 자존심 버리고 일에 전념하라.78년생 : 눈앞의 이익보다 앞날을 내다보라.90년생 : 양보하고 베푸는 기분으로 생활하라.02년생 : 한 우물을 파야 성공 가능하다.43년생 : 고단하고 심신이 편치 않은 날.55년생 : 오늘 일은 내일로 미루지 말라.67년생 : 상하가 단합이 안 되니 불편한날.79년생 : 귀인을 만나 많은 도움을 얻을 것이다.91년생 : 동료와 갈등 생길 수 있다.원숭이44년생 : 격한 대화 조심해야 한다.56년생 : 꾸미지 말고 현실에 충실하라.68년생 : 일의 능률이 최고로 오르는 날.80년생 : 대인관계 활발히 하면 대길하다.92년생 : 함부로 행동하면 손해 많은 날.45년생 : 고생 끝에 낙이 오겠다.57년생 : 남에게 속아 넘어 갈 수 있는 날.69년생 : 이사나 이동이 길한 날.81년생 : 하는 일마다 잘 풀리지 않아 괴롭다.93년생 : 그 동안의 어려움이 서서히 풀린다.46년생 : 사업운이 상승하니 밀고 나가라.58년생 : 무리한 투자는 금물이다.70년생 : 돈이 들어오자마자 나갈 일 생긴다.82년생 : 찬스가 왔을 때 기회를 잡아라.94년생 : 계획대로 취직운이 들어온다.돼지47년생 : 신수 왕성하고 운수대통이다.59년생 : 사업적 결정은 일단 보류.71년생 : 분수 지켜야 희망 있다.83년생 : 자신의 의지력이 필요한날95년생 : 건강에 주의하고 무리하지 말라.