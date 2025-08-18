카톡 백업 서비스 ‘톡서랍’, 요금 인상된다…구독하려면 지금이 기회

카카오톡이 ‘톡서랍 플러스’를 ‘톡클라우드’로 개편한다. 카카오 제공

톡서랍 플러스는 월 기준으로 100기가바이트(GB)를 1900원에 사용할 수 있다. 250GB는 3900원, 500GB는 6900원, 1테라바이트(TB)는 8900원이다. 카카오 제공

카카오 CI. 카카오 제공

카카오가 카카오톡 대화나 사진 등을 백업·관리하는 서비스의 명칭을 바꾸고, 요금제를 인상한다. 기존 서비스 이용자는 현재 사용 중인 요금제를 계속 사용할 수 있다. 개편 전까지는 기존 요금제로 신규 구독도 가능하다.18일 카카오에 따르면 카카오는 최근 카카오톡 대화나 사진 등을 백업하는 서비스인 ‘톡서랍 플러스’를 ‘톡클라우드’로 명칭을 변경하고, 오는 21일부터 요금제를 인상한다.기존 톡서랍 플러스는 월 기준으로 100기가바이트(GB)를 1900원에 사용할 수 있다. 250GB는 3900원, 500GB는 6900원, 1테라바이트(TB)는 8900원이다.새 요금제는 월 기준으로 ▲30GB(2100원) ▲50GB(3100원) ▲200GB(5100원) ▲2TB(1만 2000원) 등으로 개편된다.100GB 요금제는 사라지고, 30GB 구독료가 기존 100GB 요금제보다 비싸진다. 250GB 요금제도 3900원에 이용할 수 있지만, 개편 이후부터 이보다 용량이 적은 200GB 요금제를 5100원에 사용해야 한다.기존 요금제 이용자들은 자신이 쓰던 요금을 그대로 사용할 수 있다. 신규 가입자도 21일 요금 인상 전까지 기존 요금제를 구독하는 게 가능하다.기존 요금제는 해지 후 재구독할 수 없고, 해당 요금제에 적용됐던 혜택도 함께 종료되어 다시 제공되지 않는다고 카카오는 설명했다.한편 카카오는 이용약관도 개정해 서버에 저장할 수 있는 데이터로 음성 기록을 추가했다. 기존에는 데이터 저장 범위에 대화, 이미지, 동영상, 전자문서를 포함한 기타 파일 등만 명시됐었다. 이번 개정을 통해 저장할 수 있는 데이터 종류를 다양하게 확대해 나가는 등 새로운 서비스를 제공할 것으로 전망된다.카카오 관계자는 “보다 안정적이고 효율적인 데이터 관리 서비스를 제공하기 위해 상품명과 상품 구성을 변경할 예정”이라며 “지금 단계에서는 확정된 게 없지만 앞으로 기능이 계속 덧붙여질 예정”이라고 전했다.최종범 인턴기자