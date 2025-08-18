카톡 백업 서비스 ‘톡서랍’, 요금 인상된다…구독하려면 지금이 기회
카카오가 카카오톡 대화나 사진 등을 백업·관리하는 서비스의 명칭을 바꾸고, 요금제를 인상한다. 기존 서비스 이용자는 현재 사용 중인 요금제를 계속 사용할 수 있다. 개편 전까지는 기존 요금제로 신규 구독도 가능하다.
18일 카카오에 따르면 카카오는 최근 카카오톡 대화나 사진 등을 백업하는 서비스인 ‘톡서랍 플러스’를 ‘톡클라우드’로 명칭을 변경하고, 오는 21일부터 요금제를 인상한다.
기존 톡서랍 플러스는 월 기준으로 100기가바이트(GB)를 1900원에 사용할 수 있다. 250GB는 3900원, 500GB는 6900원, 1테라바이트(TB)는 8900원이다.
새 요금제는 월 기준으로 ▲30GB(2100원) ▲50GB(3100원) ▲200GB(5100원) ▲2TB(1만 2000원) 등으로 개편된다.
100GB 요금제는 사라지고, 30GB 구독료가 기존 100GB 요금제보다 비싸진다. 250GB 요금제도 3900원에 이용할 수 있지만, 개편 이후부터 이보다 용량이 적은 200GB 요금제를 5100원에 사용해야 한다.
기존 요금제 이용자들은 자신이 쓰던 요금을 그대로 사용할 수 있다. 신규 가입자도 21일 요금 인상 전까지 기존 요금제를 구독하는 게 가능하다.
기존 요금제는 해지 후 재구독할 수 없고, 해당 요금제에 적용됐던 혜택도 함께 종료되어 다시 제공되지 않는다고 카카오는 설명했다.
한편 카카오는 이용약관도 개정해 서버에 저장할 수 있는 데이터로 음성 기록을 추가했다. 기존에는 데이터 저장 범위에 대화, 이미지, 동영상, 전자문서를 포함한 기타 파일 등만 명시됐었다. 이번 개정을 통해 저장할 수 있는 데이터 종류를 다양하게 확대해 나가는 등 새로운 서비스를 제공할 것으로 전망된다.
카카오 관계자는 “보다 안정적이고 효율적인 데이터 관리 서비스를 제공하기 위해 상품명과 상품 구성을 변경할 예정”이라며 “지금 단계에서는 확정된 게 없지만 앞으로 기능이 계속 덧붙여질 예정”이라고 전했다.
