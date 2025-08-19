[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 19일

48년생 : 건강보다 소중한 것은 없다.60년생 : 가정이 안정되고 화기애애하다.72년생 : 지나치게 감정적이 되어 성급하게 결정하지 마라.84년생 : 재물운이 함께 한다.96년생 : 건강에 신경 쓰면 금전 방성49년생 : 욕심이 더 큰 욕심 부른다.61년생 : 초목이 풍성하니, 만사 형통이라.73년생 : 큰 이익 기대 마라 자칫 망신당한다,85년생 : 수입이 약간 들어온다.97년생 : 네 가정은 네가 지켜라.호랑이50년생 : 오후부터 서서히 운이 풀려 일이 성사된다.62년생 : 구설의 괴로움이 있겠다.74년생 : 재수가 대길하니 행운이 넘친다.86년생 : 윗사람의 조언 필요한 시기이다.98년생 : 새로운 일 구상해도 좋겠다.토끼51년생 : 증권 투자는 보류하는 게 좋다.63년생 : 이익이 있겠으니 노력하라.75년생 : 특히 가정 사에 신경 써라.87년생 : 오해하기 쉽다. 화합에 힘써라.99년생 : 컨디션 잘 조절하라.52년생 : 차분하게 하루 보내라.64년생 : 시비에 휘말리지 마라76년생 : 너무 조급하게 굴지 마라.88년생 : 투자를 신중히 하라.00년생 : 가는 곳 마다 행운이 따른다.53년생 : 사람 사귀기 조심해야 한다.65년생 : 치밀한 검토가 필요하다.77년생 : 재물은 동쪽에 있다.89년생 : 자신 있게 추진하면 성공한다.01년생 : 도와주는 사람이 많다.54년생 : 가장 소중한 사람과 만난다.66년생 : 운세가 강하고 대길하니 행복 가득하다.78년생 : 부귀가 겸비 된 운이나 손해도 있다.90년생 : 알차고 뜻 있는 행복이 넘친다.02년생 : 음주, 여행 삼가야 건강 지킨다.43년생 : 자신의 주관대로 행동하라.55년생 : 맡은 일에 충실함을 보여야 한다.67년생 : 자신감을 가지면 반드시 성공한다.79년생 : 뚜렷한 계획을 세워라.91년생 : 자기 관리에 신경 쓰면 횡재수 있다.원숭이44년생 : 매사에 안정하라.56년생 : 싸움은 물러서라 자칫 망신당함68년생 : 좋은 기회가 다가온다.80년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.92년생 : 음주여행 삼가야 건강 지킨다.45년생 : 생각 외의 수입이 드는구나.57년생 : 감언이설에 속기 쉬울 때임을 명심하라.69년생 : 의욕이 충만해지는 시기이니 노력하라.81년생 : 남의 말에 현혹되지 말라.93년생 : 희망이 보이는 하루구나.46년생 : 용기 내어 도전하며 재복 있다.58년생 : 분수에 맞지 않게 욕심내면 운이 깨질 수 있다.70년생 : 이기적인 마음을 버려라.82년생 : 나중에 원활하게 풀린다.94년생 : 주위의 도움 받으면 일사천리 해결돼지47년생 : 재물운이 왕성하나 지출도 심하다.59년생 : 일이 잘 추진되어 가는구나71년생 : 최선을 다하면 대길하다.83년생 : 기쁜 일이 생기겠다.95년생 : 위엄이 갖추어지니 인정받겠다.