“살아있는 유물이 돼라”…국중박 분장대회서 ‘오픈런’ 뮷즈 받는 법

‘2025 국중박 분장대회’ 포스터. 국립중앙박물관 제공

금동미륵보살반가사유상. 국립중앙박물관 제공

국립중앙박물관 뮷즈 까치 호랑이 배지. 국립중앙박물관 제공

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 열풍으로 덩달아 주목받은 국립중앙박물관이 ‘2025 국중박 분장대회’를 개최한다.지난 18일 국립중앙박물관은 오는 9월 7일까지 유물 코스프레 대회 참가자를 모집한다고 밝혔다.‘국중박 분장대회’는 국립중앙박물관에 전시된 다양한 유물을 창의적으로 표현하는 행사다.만 14세 이상 내국인과 외국인 모두 지원 가능하며 팀(최대 4인)으로도 참여할 수 있다.참가자들은 국립중앙박물관에서 만날 수 있는 유물, 건축물, 풍경 등으로 분장한 사진과 함께 참여 동기, 작품 소개 등을 제출해야 한다. 국립중앙박물관 홈페이지와 공식 소셜미디어(SNS)에 게재된 링크를 통해 지원하면 된다.온라인 심사를 통한 수상자 결과는 9월 13일에 발표되며 오프라인 행사는 9월 27일 국립중앙박물관 열린마당에서 열린다.반가사유상(1명)과 분장놀이상(1명), 함께해주상(3명) 수상자는 각 100만원, 50만원, 10만원의 상금을 받는다. 감사하상(5명) 수상자에게는 4만원 상당의 국립중앙박물관 뮷즈(뮤지엄과 굿즈의 합성어)가 수여된다.지난해 국립중앙박물관 열린마당에서 진행된 오프라인 행사에는 백제금동대향로, 일월오봉도, 경천사 십층석탑 등으로 분장한 참가자들이 등장해 감탄을 자아냈다.특히 올해는 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 열풍으로 국립중앙박물관과 뮷즈에 대한 관심이 높아진 만큼 분장대회 역시 많은 화제를 모을 것으로 기대된다.올 상반기 국립중앙박물관 방문객 수는 670만명으로 지난해 같은 기간 대비 64% 증가했다. 이는 20년 만의 최고 기록이다.국립중앙박물관에 따르면 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 공개 이후 온라인 뮷즈샵 일일 방문자 수는 약 7000명에서 60만명 수준으로 급증했다. 상반기 뮷즈 매출은 지난해 같은 기간 대비 약 34% 증가한 115억원을 기록했다.유승하 인턴기자