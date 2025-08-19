“혹시 땅콩 없겠지”…알레르기 유발 성분, 휴대전화로 ‘3초’ 만에 확인하는 방법

땅콩. 픽사베이

식품안전정보원은 휴대전화 카메라로 QR 코드를 스캔하는 것만으로 실시간 식품 정보를 제공하는 서비스 ‘푸드QR’(실시간식품정보확인서비스)의 활용 방법을 소개하는 카드뉴스와 영상을 제작·배포했다고 밝혔다. 식품안전정보원 제공

휴대전화 카메라로 큐알(QR) 코드를 스캔만 해도 알레르기 유발 성분 등 식품 정보를 확인할 수 있다.19일 식품안전정보원은 휴대전화 카메라로 QR 코드를 스캔해 실시간 식품 정보를 제공하는 서비스 ‘푸드QR’(실시간식품정보확인서비스)의 활용 방법을 소개하는 카드뉴스와 영상을 제작·배포했다고 밝혔다.푸드QR은 표시정보, 안전정보, 제품홍보 등 다양한 식품 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 디지털 정보 전달 시스템이다.푸드 QR을 스캔하면 소비자는 휴대전화 등 디지털 기기로 최신 정보를 곧바로 확인할 수 있다. 식품 포장지에 인쇄된 정보만을 확인하는 방식에서 벗어난 형태다.식품안전정보원은 홍보물로 3편의 카드뉴스와 1편의 영상을 제작했다.카드뉴스는 ▲영양·성분·알레르기 정보를 확인하고 건강한 선택을 돕는 이야기 ▲장보기부터 조리·식사까지 안전하고 현명하게 즐기는 가족의 일상 이야기 ▲QR코드를 활용해 소비자와 기업을 연결하는 디지털 플랫폼 소개 등을 포함하고 있다.이를 통해 소비자는 일상 속 푸드QR 활용 방법을 파악할 수 있고, 산업체는 디지털 링크를 통한 상품 관리와 데이터 기반 마게팅 방안을 확인할 수 있다.푸드QR 활용이 활성화되면 소비자는 식품 정보를 실시간으로 확인해 안전한 식품을 선택할 수 있고, 산업체는 수집된 데이터를 제품 관리·홍보 등에 효과적으로 활용할 수 있을 것이라고 식품안전정보원은 내다봤다.카드뉴스와 영상은 푸드QR 홈페이지, 식품안전정보원 홈페이지 등에서 확인 가능하다.이재용 식품안전정보원 원장은 “앞으로도 국민이 안심하고 식품을 선택할 수 있도록 다양한 정보 제공과 서비스 혁신에 힘쓸 계획”이라고 밝혔다.최종범 인턴기자