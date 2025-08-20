logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 20일

입력 2025 08 20 01:05 수정 2025 08 20 01:05
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 부귀영화가 찾아오는 날이다.

60년생 : 문서에 관계되는 일이 이로운 날이다.

72년생 : 경사 생겨 집안이 즐겁다.

84년생 : 친구나 동료와의 의견대립 잘 해소하라.

96년생 : 한꺼번에 얻으려다 구설 수 있다.



49년생 : 사업이나 직장에서 성과 없다.

61년생 : 자신 있게 밀고 나갈 때 꼬였던 일 해결된다.

73년생 : 경사 생겨 집안이 즐겁다.

85년생 : 지나친 주장으로 어려움 겪게 되겠다.

97년생 : 주변사람과의 관계 잘하라.

호랑이

50년생 : 지나친 기대는 금물이다.

62년생 : 계획을 확실하게 세워라.

74년생 : 행복한 날이 된다.

86년생 : 모든 일에 안정을 취하는 것이 최선의 선택

98년생 : 인간관계를 주의하라.

토끼

51년생 : 약속은 꼭 지켜라.

63년생 : 서두르지 마라 잘 진행되어 가겠다.

75년생 : 사람이 도와주니 복이 넘친다.

87년생 : 자신의 일에 책임을 다하라.

99년생 : 누군가의 모함으로 어려운 일 닥친다.



52년생 : 걱정스러운 일 해결된다.

64년생 : 기쁨이 들어올 운이다.

76년생 : 여행은 삼가라 구설수 있다.

88년생 : 구하기 어려운 날이다.

00년생 : 계획을 확실하게 세워라.



53년생 : 비밀은 반드시 지켜라.

65년생 : 집안에 부귀가 가득하구나.

77년생 : 매사 뜻한 대로 이루겠다.

89년생 : 분수를 알아야겠다.

01년생 : 동쪽이동은 별로다.



54년생 : 고생뿐이었으나 이제부터 행복 시작이다.

66년생 : 주색을 가까이 마라.

78년생 : 운수 대통하니 대길하여 기쁨 크다.

90년생 : 분주하고 힘이드나 곧 해결.

02년생 : 상하가 서로 충돌이 생기고 어렵다.



43년생 : 건강하고 재물운 왕성하겠다.

55년생 : 이득이 없으므로 안정이 제일

67년생 : 좋은 결실 맺으니 베풀어라.

79년생 : 느긋한 마음으로 모든 일을 준비하라.

91년생 : 부러울 게 없는 신세구나.

원숭이

44년생 : 시간이 해결해 줄 것이다.

56년생 : 근심거리 생길수 있으니 조심하라.

68년생 : 새로운 운이 펼쳐진다.

80년생 : 꿈과 희망이 클수록 얻는 게 많다.

92년생 : 질병이 염려되니 주의하라.



45년생 : 좋지 않은 일 생기겠으니 주의

57년생 : 덕을 쌓아야 복을 받는다.

69년생 : 투자운이 따르니 소득 크다.

81년생 : 여러 사람이 도우니 행운 있다.

93년생 : 사소한 말다툼을 하지 말아라.



46년생 : 가까운 사람의 배신 있겠다.

58년생 : 어수선한 분위기에 동요되지 마라.

70년생 : 구두 약속은 믿지 말라.

82년생 : 기다리던 일 늦게 해결된다.

94년생 : 포기하면 시작하지 않음만 못하다.

돼지

47년생 : 움츠리지 말고 정정당당히 나서라.

59년생 : 고비가 예상되니 주의하라.

71년생 : 포기하면 시작하지 않음만 못하다.

83년생 : 자신감을 가져라.

95년생 : 덕을 쌓아 복을 받아라.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “흉기 들고 찾아가” UN 출신 최정원, 긴급응급조치…스토킹 혐의

    thumbnail - “흉기 들고 찾아가” UN 출신 최정원, 긴급응급조치…스토킹 혐의

  2. “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

    thumbnail - “7번 이혼, 7명 자녀 모두 아빠가 다릅니다”…충격 실화

  3. ‘90세’ 이순재 건강 어떻길래…박근형 “병문안 극구 사양해”

    thumbnail - ‘90세’ 이순재 건강 어떻길래…박근형 “병문안 극구 사양해”

  4. 다이어트 성공했는데…“굉장히 억울” 이수현, 해명글 올린 이유는

    thumbnail - 다이어트 성공했는데…“굉장히 억울” 이수현, 해명글 올린 이유는

  5. “남산 기운 받아야 한다” 굿판 벌이고 살풀이춤 춘 男배우

    thumbnail - “남산 기운 받아야 한다” 굿판 벌이고 살풀이춤 춘 男배우

  6. 김호중, 국내 유일 ‘민영교도소’로…입소 자격 까다롭다던데

    thumbnail - 김호중, 국내 유일 ‘민영교도소’로…입소 자격 까다롭다던데
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved