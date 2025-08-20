[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 20일

48년생 : 부귀영화가 찾아오는 날이다.60년생 : 문서에 관계되는 일이 이로운 날이다.72년생 : 경사 생겨 집안이 즐겁다.84년생 : 친구나 동료와의 의견대립 잘 해소하라.96년생 : 한꺼번에 얻으려다 구설 수 있다.49년생 : 사업이나 직장에서 성과 없다.61년생 : 자신 있게 밀고 나갈 때 꼬였던 일 해결된다.73년생 : 경사 생겨 집안이 즐겁다.85년생 : 지나친 주장으로 어려움 겪게 되겠다.97년생 : 주변사람과의 관계 잘하라.호랑이50년생 : 지나친 기대는 금물이다.62년생 : 계획을 확실하게 세워라.74년생 : 행복한 날이 된다.86년생 : 모든 일에 안정을 취하는 것이 최선의 선택98년생 : 인간관계를 주의하라.토끼51년생 : 약속은 꼭 지켜라.63년생 : 서두르지 마라 잘 진행되어 가겠다.75년생 : 사람이 도와주니 복이 넘친다.87년생 : 자신의 일에 책임을 다하라.99년생 : 누군가의 모함으로 어려운 일 닥친다.52년생 : 걱정스러운 일 해결된다.64년생 : 기쁨이 들어올 운이다.76년생 : 여행은 삼가라 구설수 있다.88년생 : 구하기 어려운 날이다.00년생 : 계획을 확실하게 세워라.53년생 : 비밀은 반드시 지켜라.65년생 : 집안에 부귀가 가득하구나.77년생 : 매사 뜻한 대로 이루겠다.89년생 : 분수를 알아야겠다.01년생 : 동쪽이동은 별로다.54년생 : 고생뿐이었으나 이제부터 행복 시작이다.66년생 : 주색을 가까이 마라.78년생 : 운수 대통하니 대길하여 기쁨 크다.90년생 : 분주하고 힘이드나 곧 해결.02년생 : 상하가 서로 충돌이 생기고 어렵다.43년생 : 건강하고 재물운 왕성하겠다.55년생 : 이득이 없으므로 안정이 제일67년생 : 좋은 결실 맺으니 베풀어라.79년생 : 느긋한 마음으로 모든 일을 준비하라.91년생 : 부러울 게 없는 신세구나.원숭이44년생 : 시간이 해결해 줄 것이다.56년생 : 근심거리 생길수 있으니 조심하라.68년생 : 새로운 운이 펼쳐진다.80년생 : 꿈과 희망이 클수록 얻는 게 많다.92년생 : 질병이 염려되니 주의하라.45년생 : 좋지 않은 일 생기겠으니 주의57년생 : 덕을 쌓아야 복을 받는다.69년생 : 투자운이 따르니 소득 크다.81년생 : 여러 사람이 도우니 행운 있다.93년생 : 사소한 말다툼을 하지 말아라.46년생 : 가까운 사람의 배신 있겠다.58년생 : 어수선한 분위기에 동요되지 마라.70년생 : 구두 약속은 믿지 말라.82년생 : 기다리던 일 늦게 해결된다.94년생 : 포기하면 시작하지 않음만 못하다.돼지47년생 : 움츠리지 말고 정정당당히 나서라.59년생 : 고비가 예상되니 주의하라.71년생 : 포기하면 시작하지 않음만 못하다.83년생 : 자신감을 가져라.95년생 : 덕을 쌓아 복을 받아라.