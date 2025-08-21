logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 21일

입력 2025 08 21 00:54 수정 2025 08 21 00:54
48년생 : 하던 일 계속하는 것 좋다.

60년생 : 함부로 사람 믿지 마라.

72년생 : 대인관계에 힘써라.

84년생 : 심기 불편해지겠다.

96년생 : 신뢰 얻어 만사형통 하는구나.



49년생 : 문서금전관계 내일로 미루어라.

61년생 : 참으면 복이 있겠다.

73년생 : 아랫사람에게 관심을 가져라.

85년생 : 참는 자에게 복이 있구나.

97년생 : 서서히 운이 발달해간다.

호랑이

50년생 : 계획된 일 시작해도 좋다

62년생 : 신용을 중요시해라.

74년생 : 베푼만큼 큰 이익 생긴다.

86년생 : 고란한일 생기겠으니 근신하라.

98년생 : 뜻한바 반드시 이루어진다.

토끼

51년생 : 운이 텅 비어가는구나.

63년생 : 순탄하게 풀려나간다.

75년생 : 세심한 신경이 필요하다.

87년생 : 마음을 가다듬어라.

99년생 : 남의 일에 간섭하지 마라.



52년생 : 정신적 안정 필요하다.

64년생 : 모든 일 잘 풀리겠구나.

76년생 : 과잉 투자 하지 마라.

88년생 : 중도포기 하지 마라.

00년생 : 실패하는 수가 많구나.



53년생 : 근심 걱정하지 말아라.

65년생 : 매사 순조롭게 흐르는 구나.

77년생 : 생기가 가득하구나.

89년생 : 우정을 돈독히 하면 대길하다.

01년생 : 도와줄 사람 나타난다.



54년생 : 기쁜 친구를 만나게 된다.

66년생 : 기회를 잘 포착하라.

78년생 : 승승장구 하겠구나

90년생 : 생활이 보다 윤택해진다.

02년생 : 장거리 여행은 내일로 미루어라.



43년생 : 인기를 얻게 되겠구나

55년생 : 남을 원망 말고 참아라.

67년생 : 가장 소중한 하루가 된다.

79년생 : 모든 일이 잘 될 것이다.

91년생 : 웃는 날이 서서히 다가온다.

원숭이

44년생 : 안정이 중요하니 앞장서지 마라.

56년생 : 일이 순조롭게 잘 풀린다.

68년생 : 모든 일은 속으로 삭혀라.

80년생 : 사람도 늘고 재물도 는다.

92년생 : 자신의 뜻한바 이루어진다.



45년생 : 집안이 화목하게 되는구나.

57년생 : 친한 사람으로부터 도움

69년생 : 일이 잘 추진되는구나

81년생 : 좋은 일만 생겨나는구나.

93년생 : 적극적으로 행동하면 대길



46년생 : 외출이나 운전에 유의하라.

58년생 : 주변의 충고를 받아들여라.

70년생 : 문서나 금전으로 소득 있다.

82년생 : 방심하지 말라.

94년생 : 돈으로 도움 줄 일 생긴다.

돼지

47년생 : 성공의 발판을 만드는구나.

59년생 : 친한 사람으로부터 도움을 받겠다.

71년생 : 돈으로 도움 줄 일 생긴다.

83년생 : 즐거운 날이 되겠다.

95년생 : 좋은 신수이니 활발히 움직여라.
