logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 23일

입력 2025 08 22 02:17 수정 2025 08 22 02:17
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 다른 사람의 말을 새겨들어라.

60년생 : 자칫하면 손해 있겠다.

72년생 : 자신의 아집에서 벗어나라.

84년생 : 경거망동하지 마라.

96년생 : 이름을 떨치는 운세구나.



49년생 : 흉과 길이 상반되는 날이다.

61년생 : 목표 없는 행동은 낭비에 불과하다.

73년생 : 아직도 기회는 많다. 한가지 일에 전념하라.

85년생 : 믿었던 일이 잘 안 풀린다.

97년생 : 문서로 인한 행운 있다.

호랑이

50년생 : 주변사람과 함께 일 추진하라.

62년생 : 주머니 사정이 좋아지는구나.

74년생 : 크게 움직이지 마라.

86년생 : 소원을 풀게 되겠다.

98년생 : 길성이 찾아오니 건강 주의하라

토끼

51년생 : 기쁜 소식을 듣겠구나.

63년생 : 새로운 것은 희생이 따른다. 빨리 선택하라.

75년생 : 있을 때 베풀면 반드시 행운이 있다.

87년생 : 이동해도 큰 문제없다.

99년생 : 설치지만 않으면 행복이 있다.



52년생 : 생활의 안정을 도모하라.

64년생 : 상사로부터 인정을 받게 된다.

76년생 : 좋은 일하고도 구설수 듣는구나.

88년생 : 자신감을 가져라. 누구나 다 할 수 있는 일이다.

00년생 : 기분이 상할 일 생긴다.



53년생 : 피곤이 넘쳐나니 안정을 취하라.

65년생 : 부부간 금전관계 다툼 조심.

77년생 : 새로운 분위기에 잘 적응하라.

89년생 : 너무 이기적인 행동은 삼가 하라.

01년생 : 현금의 지출이 예상된다.



54년생 : 투자, 확장을 하게 된다.

66년생 : 겸손해야 이득 얻는다.

78년생 : 신의를 지켜라.

90년생 : 원하던 일이 서서히 풀려나간다.

02년생 : 마음을 조급하게 먹지 말아라.



43년생 : 재산이 불어나게 되겠다.

55년생 : 근심이 사라지는구나.

67년생 : 옛친구를 만나 즐거운 하루.

79년생 : 일이 순조롭다.

91년생 : 남의 일에 참견하지 마라.

원숭이

44년생 : 오해 살 일이 생긴다.

56년생 : 약속은 연기 될듯하다.

68년생 : 가까운 사람과 충돌 예상.

80년생 : 능력에 맞게 처신하라.

92년생 : 마음의 여유를 가져라.



45년생 : 신용을 지켜라.

57년생 : 횡재수가 따르나 건강에 유의하라.

69년생 : 문서로 인한 소득이 있다.

81년생 : 모든 일은 마음먹기에 달려있다.

93년생 : 스포츠로 기분 전환하라.



46년생 : 서류상의 실수가 있겠다.

58년생 : 신용을 확실하게 지켜라.

70년생 : 마음의 안정이 가장 중요하다.

82년생 : 노력한 만큼 성과 있다.

94년생 : 겸손한 태도 보이면 뜻밖의 횡재.

돼지

47년생 : 분주하고 힘이 드나 곧 좋아진다.

59년생 : 아랫사람에게 최대한 베풀어라.

71년생 : 작은 일부터 시작하라.

83년생 : 잔꾀 부리다 큰 낭패 있다.

95년생 : 마음이 편해야 만사가 편하다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

    thumbnail - “잘 만나고 있다”…탁재훈, 28살 연상 김용림과 공개 열애

  2. 김종국, 정자 검사·62억 신혼집 공개 “와이프가 좋아하겠다”

    thumbnail - 김종국, 정자 검사·62억 신혼집 공개 “와이프가 좋아하겠다”

  3. “여성에 목줄 채우고, 밥으로 개사료 준”…‘방석집’ 자매 포주

    thumbnail - “여성에 목줄 채우고, 밥으로 개사료 준”…‘방석집’ 자매 포주

  4. ‘회삿돈 43억 횡령’ 황정음, 카드값까지…‘징역 3년’ 구형됐다

    thumbnail - ‘회삿돈 43억 횡령’ 황정음, 카드값까지…‘징역 3년’ 구형됐다

  5. 비 피해 들어간 복권점서 2억 당첨…“‘이것’ 덕분” 난리 난 이유는?

    thumbnail - 비 피해 들어간 복권점서 2억 당첨…“‘이것’ 덕분” 난리 난 이유는?

  6. “아기 필요하신 분”…불륜 커플, 출산 후 아들은 무료·딸은 28만원에 넘겨

    thumbnail - “아기 필요하신 분”…불륜 커플, 출산 후 아들은 무료·딸은 28만원에 넘겨
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved