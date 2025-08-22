[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 23일

48년생 : 다른 사람의 말을 새겨들어라.60년생 : 자칫하면 손해 있겠다.72년생 : 자신의 아집에서 벗어나라.84년생 : 경거망동하지 마라.96년생 : 이름을 떨치는 운세구나.49년생 : 흉과 길이 상반되는 날이다.61년생 : 목표 없는 행동은 낭비에 불과하다.73년생 : 아직도 기회는 많다. 한가지 일에 전념하라.85년생 : 믿었던 일이 잘 안 풀린다.97년생 : 문서로 인한 행운 있다.호랑이50년생 : 주변사람과 함께 일 추진하라.62년생 : 주머니 사정이 좋아지는구나.74년생 : 크게 움직이지 마라.86년생 : 소원을 풀게 되겠다.98년생 : 길성이 찾아오니 건강 주의하라토끼51년생 : 기쁜 소식을 듣겠구나.63년생 : 새로운 것은 희생이 따른다. 빨리 선택하라.75년생 : 있을 때 베풀면 반드시 행운이 있다.87년생 : 이동해도 큰 문제없다.99년생 : 설치지만 않으면 행복이 있다.52년생 : 생활의 안정을 도모하라.64년생 : 상사로부터 인정을 받게 된다.76년생 : 좋은 일하고도 구설수 듣는구나.88년생 : 자신감을 가져라. 누구나 다 할 수 있는 일이다.00년생 : 기분이 상할 일 생긴다.53년생 : 피곤이 넘쳐나니 안정을 취하라.65년생 : 부부간 금전관계 다툼 조심.77년생 : 새로운 분위기에 잘 적응하라.89년생 : 너무 이기적인 행동은 삼가 하라.01년생 : 현금의 지출이 예상된다.54년생 : 투자, 확장을 하게 된다.66년생 : 겸손해야 이득 얻는다.78년생 : 신의를 지켜라.90년생 : 원하던 일이 서서히 풀려나간다.02년생 : 마음을 조급하게 먹지 말아라.43년생 : 재산이 불어나게 되겠다.55년생 : 근심이 사라지는구나.67년생 : 옛친구를 만나 즐거운 하루.79년생 : 일이 순조롭다.91년생 : 남의 일에 참견하지 마라.원숭이44년생 : 오해 살 일이 생긴다.56년생 : 약속은 연기 될듯하다.68년생 : 가까운 사람과 충돌 예상.80년생 : 능력에 맞게 처신하라.92년생 : 마음의 여유를 가져라.45년생 : 신용을 지켜라.57년생 : 횡재수가 따르나 건강에 유의하라.69년생 : 문서로 인한 소득이 있다.81년생 : 모든 일은 마음먹기에 달려있다.93년생 : 스포츠로 기분 전환하라.46년생 : 서류상의 실수가 있겠다.58년생 : 신용을 확실하게 지켜라.70년생 : 마음의 안정이 가장 중요하다.82년생 : 노력한 만큼 성과 있다.94년생 : 겸손한 태도 보이면 뜻밖의 횡재.돼지47년생 : 분주하고 힘이 드나 곧 좋아진다.59년생 : 아랫사람에게 최대한 베풀어라.71년생 : 작은 일부터 시작하라.83년생 : 잔꾀 부리다 큰 낭패 있다.95년생 : 마음이 편해야 만사가 편하다.