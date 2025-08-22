[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 24일

48년생 : 남 앞에 너무 나서지 마라.60년생 : 약속을 어기다가 큰 손실 있겠다.72년생 : 냉정하게 처리하면 성과 크다.84년생 : 어렵고 힘들어도 참고 견뎌라.96년생 : 허풍은 나중에 곤란을 겪게 한다.49년생 : 사람을 가려서 사귀어라.61년생 : 자식으로부터 소식 듣겠다.73년생 : 서두르다가 큰 실수 있겠다.85년생 : 새로운 실마리를 찾겠다.97년생 : 뜻밖의 행운 따르겠구나.호랑이50년생 : 차근차근 실행함이 좋겠다.62년생 : 장기적인 계획을 세워라.74년생 : 사기수가 있으니 주의하라.86년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.98년생 : 작은 것에 만족함이 있다.토끼51년생 : 한가지로 성취하라.63년생 : 아차 실수에 망신 수 있다.75년생 : 감언이설에 속을까 걱정된다.87년생 : 뜻대로 일이 풀린다.99년생 : 목적한바 성취 못한다.52년생 : 기다리는 것이 행운 가져다준다.64년생 : 자기관리에 신경 쓰는 것이 득이 된다.76년생 : 초조해하면 될 일도 안 된다.88년생 : 적극적인 자세로 나가라.00년생 : 좀 더 가정에 신경 써라.53년생 : 쉽게 생각하다 모두 잃는다.65년생 : 다른 사람과 협조 잘하라.77년생 : 기쁨도 있지만 책임도 있음을 명심하라.89년생 : 좋은 일이 생기는 날.01년생 : 무리하다가 건강 해칠 수 있다.54년생 : 허영심을 버리면 횡재운이 있다.66년생 : 인간관계가 길운을 부른다.78년생 : 활기가 넘치는 날이다.90년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.02년생 : 손님이 밀어닥친다.43년생 : 중요한일은 뒤로 보류하라.55년생 : 분수에 맞게 처신해야 한다.67년생 : 능력에 맞게 처신하라.79년생 : 내일을 위한 충전 필요하다.91년생 : 자신의 노력으로 어려움 해결된다.원숭이44년생 : 목표를 정해 행동에 옮겨라.56년생 : 기다리는 여유를 가져라.68년생 : 너무 한가지 일에 집착하지 말라.80년생 : 자신의 노력으로 어려움 해결한다.92년생 : 인간관계가 길운을 부른다.45년생 : 여행하면 길하다.57년생 : 마음이 심란해지겠다.69년생 : 집안에 부귀가 가득하구나.81년생 : 언행을 무겁게 하라.93년생 : 분위기에 들뜨지 마라.46년생 : 일의 마무리를 잘해라.58년생 : 동남쪽에서 기쁜 일이 있겠다.70년생 : 가까운 친구간에 예의 지켜야 한다.82년생 : 어려움이 발생하니 주의94년생 : 모든 일이 형통하구나.돼지47년생 : 많은 이득이 생기겠다.59년생 : 조금만 참고 기다려라.71년생 : 믿는 사람에게 의논하라.83년생 : 전화위복의 멋진 날이다.95년생 : 부와 명예가 함께 한다.