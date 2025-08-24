“연세 크림빵 잡자”…스타벅스 크림빵, 출시 직후부터 ‘품절 대란’

스타벅스 생크림빵 단면. 스타벅스 온라인 스토어

스타벅스 생크림빵. 스타벅스 코리아 제공

스타벅스 우유·초코 생크림빵 세트. 스타벅스 온라인 스토어

커피전문점 브랜드 스타벅스에서 이달 출시한 크림빵이 출시 초기부터 품절 사태를 겪었다.스타벅스 코리아는 자사 배달 서비스 ‘딜리버스’와 각종 온라인 채널에서 판매 중인 ‘스타벅스 생크림빵’ 2종이 출시 초기 품절 대란을 일으켰다고 24일 밝혔다.스타벅스 생크림빵은 지난 7일 스타벅스가 자사 애플리케이션(앱) 딜리버스 서비스를 통해 선보인 가정용 크림빵이다. 19일부터는 네이버 브랜드 스토어, 카카오톡 선물하기 등 온라인 채널에서도 판매를 시작했다.해당 제품은 출시 직후 준비 물량이 일시 소진되더니 약 2주가 지난 현재 누적 판매량 10만개를 돌파할 정도로 인기가 좋다. 온라인 채널로만 주문할 수 있는 상품임을 감안하면 매우 이례적이라는 평가다.스타벅스 생크림빵은 최근 증가하는 온라인 소비 수요를 잡기 위해 스타벅스가 온라인 특화 푸드 라인업 강화의 목적으로 개발한 제품이다. 최근 크림빵의 인기를 반영하면서도 냉동 제품으로 구성해 취향껏 먹을 수 있도록 했다는 설명이다.제품은 우유 크림으로 채운 ‘우유 생크림빵 세트’와 코코아 풍미의 ‘초코 생크림빵 세트’ 등 2종으로 구성돼 있다. 크림빵 3개를 각각 개별 포장해 전용 상자에 세트로 구성했다.앞서 2022년 연세우유가 편의점 브랜드 CU를 통해 출시한 ‘연세우유 생크림빵’이 폭발적인 소비자 반응에 힘입어 매출 호성적을 거둔 바 있다. 이후 다른 편의점 브랜드들도 서울우유, 제주우유 등과 손잡고 각종 디저트 제품을 내놓으며 크림빵 인기를 이어가고 있다.스타벅스 코리아 관계자는 “스타벅스 생크림빵과 같은 온라인 전용 상품이 집에서 디저트를 즐기려는 소비자와 선물용 제품을 찾는 소비자에게 주목받고 있다”고 말했다.정회하 인턴기자