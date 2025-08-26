“6개월에 250만원”…MZ세대 허리 휘는 ‘이것’ 현실

미국 젊은 층 사이에서 ‘사교 활동비’에 대한 부담이 커지고 있다.지난달 미국 인터넷 전문은행 얼라이뱅크(Ally Bank)가 발표한 ‘우정 계산서(The Friendship Tab)’ 조사 결과, 미국 Z세대와 밀레니얼세대는 매달 약 250달러(약 35만원)를 친구와의 만남에 쓰고 있다.남성은 6개월간 평균 1775달러(약 250만원), 여성은 1250달러(약 175만원)를 모임비로 지출했다.물가 상승의 영향으로 젊은 층의 모임비 지출은 최근 3년 새 50%가량 늘었다.미국 신용관리 서비스업체 셀프파이낸셜(Self Financial)은 2022년 미국 MZ세대의 사교 활동 지출이 월평균 166.75달러(약 23만원)라고 밝힌 바 있다.젊은 층 상당수는 모임비에 부담을 느끼는 것으로 알려졌다. ‘우정 계산서’ 조사에서 응답자 1000명 중 59%는 ‘사교 활동비가 재정 상황에 영향을 미쳤다’고 밝혔다.응답자의 44%는 ‘비용 때문에 친구 모임을 건너뛴 경험이 있다’고 답했으며, 25%는 ‘사교 활동에 드는 비용 때문에 저축하기 어렵다’고 털어놨다.‘비용 때문에 친구와의 만남에 불안감을 느낀다’고 응답한 비율은 24%였으며, 응답자의 20%는 ‘금전 문제 또는 생활방식 차이로 인해 우정이 깨졌다’고 밝혔다.다만 재정적 부담에도 많은 청년이 외로움이나 ‘포모(FOMO·Fear Of Missing Out)’ 때문에 모임을 줄이지 못하고 있다.전체 응답자 중 69%는 ‘주 1회 이상 친구와 직접 만나려 한다’고 답했으며, 24%는 ‘재정적 어려움으로 인해 사회생활을 포기해야 한다면 소외감을 느낄 것’이라고 밝혔다.또 ‘친구들에게 재정에 대해 솔직하게 말할 수 없다’고 답한 비율이 17%에 달했다.얼라이뱅크 재정관리 책임자인 잭 하워드는 “브런치나 생일 여행을 함께할 수 없다면 친구에게 솔직해져라. 같은 처지라는 사실에 놀랄지도 모른다”라며 “친구들과 돈에 대해 솔직하게 이야기하는 것은 재정적 어려움에 대한 수치심을 없애는 데 도움이 된다”고 말했다.얼라이뱅크 소비자금융 책임자인 린지 새크노프는 “우정과 재정을 모두 지키려면 계획이 필요하다”며 “저축을 통해 ‘우정 기금’을 미리 마련해두면 부담 없이 약속에 나갈 수 있다”라고 조언했다.유승하 인턴기자