[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 27일
입력 2025 08 27 00:00 수정 2025 08 27 00:00
쥐
48년생 : 적극적인 자세로 밀고 나가라.
60년생 : 수입이 좋은 날이다.
72년생 : 투자는 일체 삼가하라.
84년생 : 어려울 때 도움의 손길이 나타난다.
96년생 : 어려운 고비를 잘 참고 견디면 좋은 일이 생긴다.
소
49년생 : 의외로 일이 잘 풀린다.
61년생 : 지금이 가장 좋으니 너무 큰 일은 생각 마라.
73년생 : 소망하던 일이 이루어진다.
85년생 : 진실 된 행동이 행운을 부른다.
97년생 : 심신을 편안히 하라.
호랑이
50년생 : 좋은 소식이 있겠다.
62년생 : 지출이 많으니 절제하라.
74년생 : 가정에 경사가 있다.
86년생 : 노력한 결실을 맺는다.
98년생 : 매사에 확실히 임하라.
토끼
51년생 : 지나친 투자는 삼가라
63년생 : 단거리 여행은 대길
75년생 : 바쁜것만큼 소득은 별로지만 마음만은 편안하다.
87년생 : 좋은 소식이 있겠다.
99년생 : 귀인의 도움이 크다.
용
52년생 : 밤늦게 외출은 위험하다 조심해라.
64년생 : 기쁜 소식 전해 는다.
76년생 : 기분전환이 필요할 때.
88년생 : 집안에 기쁨이 넘쳐난다.
00년생 : 성급한 행동에서 구설수가 있다.
뱀
53년생 : 환경에 순응해라. 그래야 산다.
65년생 : 잘 처신하면 좋은 결과를 얻는다.
77년생 : 우연히 횡재수가 있다.
89년생 : 맡은바 책임을 다하라 이득이 있다.
01년생 : 소리 내어 일하면 소득 없다.
말
54년생 : 우연히 나를 돕는 사람이 있겠구나.
66년생 : 근심이 사라지는구나.
78년생 : 이동운이 있는 날이다.
90년생 : 즐거운 하루다.
02년생 : 변동운은 내일로 미뤄라.
양
43년생 : 모든 일을 꼼꼼히 챙겨라.
55년생 : 경사가 있겠으니 행복한 하루
67년생 : 사업이 번창한다.
79년생 : 어려움이 차츰 줄어든다.
91년생 : 대길한 운이니 일의 성사 크겠다.
원숭이
44년생 : 근심, 걱정으로 불안하니 매사 조심해라.
56년생 : 어두운 밤길 조심해서 다녀라.
68년생 : 남쪽이 행운의 좋은 방향이다.
80년생 : 분수를 지키고 조용히 살아라.
92년생 : 뜻한 바대로 이루겠구나.
닭
45년생 : 지나친 기대는 삼가 하라.
57년생 : 차분히 일을 풀어나가라.
69년생 : 사람을 조심하고 재물을 잘 지켜라.
81년생 : 가정에 기쁜 일이 생기겠구나.
93년생 : 작은 것 쌓여 큰 것 이룬다.
개
46년생 : 복이 충만하고 신수 좋다.
58년생 : 조용하게 근신함이 좋겠다.
70년생 : 사람을 조심하고 재물을 지켜라.
82년생 : 성공의 열쇠를 손에 쥐게 된다.
94년생 : 즉흥적인 발상은 금물이니 조심하라.
돼지
47년생 : 부지런하게 움직여라. 소득이 있다.
59년생 : 성공을 향해 힘껏 달려라. 운세가 좋다.
71년생 : 건강에 주의하라.
83년생 : 노력한만큼 대가가 온다.
95년생 : 너무 큰일은 꾸미지 마라.
