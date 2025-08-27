[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 27일

48년생 : 적극적인 자세로 밀고 나가라.60년생 : 수입이 좋은 날이다.72년생 : 투자는 일체 삼가하라.84년생 : 어려울 때 도움의 손길이 나타난다.96년생 : 어려운 고비를 잘 참고 견디면 좋은 일이 생긴다.49년생 : 의외로 일이 잘 풀린다.61년생 : 지금이 가장 좋으니 너무 큰 일은 생각 마라.73년생 : 소망하던 일이 이루어진다.85년생 : 진실 된 행동이 행운을 부른다.97년생 : 심신을 편안히 하라.호랑이50년생 : 좋은 소식이 있겠다.62년생 : 지출이 많으니 절제하라.74년생 : 가정에 경사가 있다.86년생 : 노력한 결실을 맺는다.98년생 : 매사에 확실히 임하라.토끼51년생 : 지나친 투자는 삼가라63년생 : 단거리 여행은 대길75년생 : 바쁜것만큼 소득은 별로지만 마음만은 편안하다.87년생 : 좋은 소식이 있겠다.99년생 : 귀인의 도움이 크다.52년생 : 밤늦게 외출은 위험하다 조심해라.64년생 : 기쁜 소식 전해 는다.76년생 : 기분전환이 필요할 때.88년생 : 집안에 기쁨이 넘쳐난다.00년생 : 성급한 행동에서 구설수가 있다.53년생 : 환경에 순응해라. 그래야 산다.65년생 : 잘 처신하면 좋은 결과를 얻는다.77년생 : 우연히 횡재수가 있다.89년생 : 맡은바 책임을 다하라 이득이 있다.01년생 : 소리 내어 일하면 소득 없다.54년생 : 우연히 나를 돕는 사람이 있겠구나.66년생 : 근심이 사라지는구나.78년생 : 이동운이 있는 날이다.90년생 : 즐거운 하루다.02년생 : 변동운은 내일로 미뤄라.43년생 : 모든 일을 꼼꼼히 챙겨라.55년생 : 경사가 있겠으니 행복한 하루67년생 : 사업이 번창한다.79년생 : 어려움이 차츰 줄어든다.91년생 : 대길한 운이니 일의 성사 크겠다.원숭이44년생 : 근심, 걱정으로 불안하니 매사 조심해라.56년생 : 어두운 밤길 조심해서 다녀라.68년생 : 남쪽이 행운의 좋은 방향이다.80년생 : 분수를 지키고 조용히 살아라.92년생 : 뜻한 바대로 이루겠구나.45년생 : 지나친 기대는 삼가 하라.57년생 : 차분히 일을 풀어나가라.69년생 : 사람을 조심하고 재물을 잘 지켜라.81년생 : 가정에 기쁜 일이 생기겠구나.93년생 : 작은 것 쌓여 큰 것 이룬다.46년생 : 복이 충만하고 신수 좋다.58년생 : 조용하게 근신함이 좋겠다.70년생 : 사람을 조심하고 재물을 지켜라.82년생 : 성공의 열쇠를 손에 쥐게 된다.94년생 : 즉흥적인 발상은 금물이니 조심하라.돼지47년생 : 부지런하게 움직여라. 소득이 있다.59년생 : 성공을 향해 힘껏 달려라. 운세가 좋다.71년생 : 건강에 주의하라.83년생 : 노력한만큼 대가가 온다.95년생 : 너무 큰일은 꾸미지 마라.