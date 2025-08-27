“이름만 들어도 무시무시”…치사율 30% ‘이 병’ 또 돌아온다

쯔쯔가무시증을 매개하는 진드기. KTV 캡처

털진드기 개체수와 쯔쯔가무시증 환자 수. 질병관리청 제공

질병관리청 제공

가을마다 유행하는 쯔쯔가무시증에 대비해 질병관리청이 이 병을 옮기는 털진드기의 발생을 감시한다.질병관리청은 27일부터 오는 12월 17일까지 전국 19개 지점에서 털진드기 발생 현황을 감시한다고 밝혔다.논, 밭, 초지, 수로 등 사람들과 접촉 가능성이 높은 곳에서 매주 털진드기 발생 밀도를 파악하고, 질병관리청 누리집 내 ‘감염병포털’을 통해 털진드기 감시 정보를 제공할 예정이다.쯔쯔가무시증은 쯔쯔가무시균을 보유한 털진드기의 유충에 물려 감염되는 질환이다. 매년 6000명가량의 환자가 생기며, 특히 10월과 11월에 집중적으로 발생한다.털진드기 유충은 초가을(9월 말~10월 초)부터 알에서 깨어나기 시작해 10월 중순에 급격히 늘어난다.털진드기는 유충기에 동물이나 사람에 기생해 체액을 섭취하며 성장하는 습성이 있기 때문에 이 시기에 쯔쯔가무시증 환자가 많이 발생한다.현재 국내에 쯔쯔가무시증을 매개하는 털진드기는 총 8종이 있다. 자주 발생하는 털진드기 종류는 지역·시기별로 다르며 남부 지역에서는 활순털진드기, 중부 및 북부 지역에서는 대잎털진드기가 많이 나타난다.쯔쯔가무시증에 감염되면 10일 이내에 두통, 발열, 발진, 오한, 림프절 종대 등의 증상이 나타나며 털진드기에게 물린 자리에는 가피(검은 딱지)가 형성된다.쯔쯔가무시증은 항생제 치료 시 대부분 완치되지만 치료받지 않으면 치사율이 30%에 달한다.임승관 질병관리청장은 “가을 추수 및 단풍철에 털진드기 유충의 활동이 활발해지므로 위험환경 노출을 피하라”며 “야외활동 시에는 긴팔·긴바지, 장갑을 착용하고 야외활동 후 샤워, 세탁 등 개인 예방수칙을 철저히 지켜야 한다”라고 당부했다.이어 “쯔쯔가무시증은 조기 치료 시 완치가 가능하므로 일찍 치료받는 것이 중요하다”며 “야외활동 이후 털진드기에 물린 자국이 발견되거나 발열·발진 등 증상이 나타나면 즉시 진료를 받아야 한다”라고 덧붙였다.유승하 인턴기자