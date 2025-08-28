[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 28일
쥐
48년생 : 서서히 길운이 들어온다.
60년생 : 커다란 책임이 주어지겠다.
72년생 : 모든 일이 순조롭다.
84년생 : 방해로 성사되지 않는다.
96년생 : 기다리는게 상책이다.
소
49년생 : 심신이 불안하구나 맘을 편히 먹어라.
61년생 : 문서, 금전관계를 조심하라.
73년생 : 기쁜 일이 성사되겠구나.
85년생 : 경쟁자가 나타나니 신중히 처신하라.
97년생 : 새로운 사람을 만나겠다.
호랑이
50년생 : 아랫사람으로부터 기쁜 일을 얻는다.
62년생 : 경쟁에서 작은 이득 있다.
74년생 : 순탄하게 풀려간다.
86년생 : 가는 곳마다 이익이 있겠구나.
98년생 : 여유를 가지고 건강을 유지하라.
토끼
51년생 : 만사 형통하니 재물 넘친다.
63년생 : 매사 일이 너무 잘 풀린다.
75년생 : 인기와 신뢰가 넘치겠구나
87년생 : 많은 일에 힘든 하루
99년생 : 치밀한 검토가 필요하다.
용
52년생 : 마음이 굳세어져야 하겠다.
64년생 : 시작이 반이라 했다. 더 열심히 해라.
76년생 : 좋은 뜻을 가지고 베풀어라.
88년생 : 꾸준히 맡은바 책임을 완수해라.
00년생 : 새로운 만큼 어려움도 따른다.
뱀
53년생 : 친구간에 말조심하라.
65년생 : 힘을 내고 추진하라. 많은 이득이 있다.
77년생 : 인간관계 더욱 더 신중하라.
89년생 : 남과의 충돌을 되도록이면 피하라.
01년생 : 기다리던 때가 왔다. 운이 좋다.
말
54년생 : 성실한 일에 보답 있겠다.
66년생 : 뜻이 같은 사람과 함께 하라. 그래야 한다.
78년생 : 앞으로 기회는 얼마든지 있다.
90년생 : 경영하는 일 잘 추진되겠다.
02년생 : 자존심만 내세우다가 손실이 크다.
양
43년생 : 기분 좋은 일이 많이 생긴다.
55년생 : 좋은 기회 생긴다.
67년생 : 먼 거리 여행은 금물.
79년생 : 뜻밖의 반가운 손님을 만난다.
91년생 : 변화와 변동이 심할 것이다.
원숭이
44년생 : 행운이 넘친다.
56년생 : 심신이 피곤한 하루이다. 조금 쉬어라.
68년생 : 우쭐대다 망신수가 있다.
80년생 : 모든 일이 마음대로 이루어진다.
92년생 : 질병에 각별히 주의해라.
닭
45년생 : 경솔한 행동은 구설수이다.
57년생 : 뜻밖에 인정을 받겠구나.
69년생 : 재물운이 풍성하다.
81년생 : 놀랄 일 있으나. 안심하라.
93년생 : 좋은 기운이 있다.
개
46년생 : 기쁜 일이 계속 연달아 생기겠다.
58년생 : 이동에 행운 따른다.
70년생 : 움직임에 행운 있다.
82년생 : 손재수 주의하라.
94년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.
돼지
47년생 : 가족의 의견을 존중해야한다.
59년생 : 금전을 잃어버리기 쉽다. 조심해라.
71년생 : 며칠만 참으면 운이 호전된다.
83년생 : 좋은 일 뒤에 궂은일이 있다. 참아라.
95년생 : 남의 말을 함부로 하지 마라.
