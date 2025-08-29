logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 30일

입력 2025 08 29 01:38 수정 2025 08 29 01:38
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 자신을 지키는데 힘써라.

60년생 : 금전을 조심하라.

72년생 : 갑작스러운 변동은 삼가하라.

84년생 : 사람도 늘고 재물도 는다.

96년생 : 마음을 활짝 열면 횡재운이 있다.



49년생 : 문제가 생기나 걱정 마라.

61년생 : 중요한 계획이 추진된다.

73년생 : 될 수 있으면 충돌을 피하라.

85년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.

97년생 : 친구로부터 기쁜 소식 듣는다.

호랑이

50년생 : 말을 꾸미지 말고 진솔한 대화가 되도록 노력하라.

62년생 : 넉넉한 마음을 가지면 행운이 있다.

74년생 : 문제가 생기나 걱정 마라.

86년생 : 근심걱정이 전혀 없다.

98년생 : 많은 사람이 모인 곳에서 말조심.

토끼

51년생 : 마음이 풍요롭게 변화겠다.

63년생 : 운세 좋으니 기쁜 하루.

75년생 : 돈 거래는 확실히 해라.

87년생 : 웃어른들에게 신임이 두터워진다.

99년생 : 실속 없는 하루가 되겠다. 조심하라.



52년생 : 서로 협조하면 길하다.

64년생 : 참으면 다음 번에 좋다.

76년생 : 포기 말고 끝까지 최선을 다하라.

88년생 : 자만심만 버리면 생활유익

00년생 : 현상유지에 전념하라.



53년생 : 오늘이 찬스다. 놓치지 마라.

65년생 : 그 동안 애쓴 보람이 있구나.

77년생 : 노력이 성공의 지름길

89년생 : 거짓말이 들통나겠다.

01년생 : 재물운이 풍성하다.



54년생 : 일확천금을 꿈꾸지 마라.

66년생 : 하던 일을 그대로 추진하라. 좋은 일이 있다.

78년생 : 많은 사람이 도와주는구나.

90년생 : 수중에 현금 지니지 마라.

02년생 : 확장이나 변동은 삼가 하라.



43년생 : 어려운 일 생기나 해결된다.

55년생 : 믿었던 일이 잘 안 풀린다.

67년생 : 한 걸음 양보하고 생각하라.

79년생 : 자신을 혼란시키는 구설수 생긴다.

91년생 : 친한 사람이 시비를 건다. 넘어가지 마라.

원숭이

44년생 : 체면과 위신을 세워라.

56년생 : 친한 사람이 시비를 건다.

68년생 : 길성이 찾아오니 건강에 주의하라.

80년생 : 일의 끝마무리에 유의.

92년생 : 복이 충만하고 신수 좋다.



45년생 : 욕심내게 되면 화가 미친다.

57년생 : 한 걸음 양보하고 생각하라.

69년생 : 안정이 되어 화기애애하다.

81년생 : 설마가 사람 잡는 법이다. 조심하라.

93년생 : 매사 오해가 따르니 조심.



46년생 : 현실에 충실하면 큰 손해 없다.

58년생 : 그 동안 꽁한 감정을 풀면 좋은 일 생긴다.

70년생 : 급격히 소득이 증가한다.

82년생 : 연인간의 질투는 이별 예감이다.

94년생 : 귀인의 도움으로 소원 성취한다.

돼지

47년생 : 지기 개발에 전력을 다하라.

59년생 : 겸손한 마음으로 주변 사람을 대하라.

71년생 : 혼자만의 시간이 필요한날.

83년생 : 적극적으로 자신의 자리를 지켜라.

95년생 : 구설수 관재수 있으니 조심하라.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “조용한 곳에서”…♥문원 결혼 앞둔 신지 ‘충격 결정’ 무슨 일?

    thumbnail - “조용한 곳에서”…♥문원 결혼 앞둔 신지 ‘충격 결정’ 무슨 일?

  2. ‘45세 미혼’ 김동완의 결혼 조건 “결혼식 안 하고 구축 아파트 살아야”

    thumbnail - ‘45세 미혼’ 김동완의 결혼 조건 “결혼식 안 하고 구축 아파트 살아야”

  3. 김희철 “지체장애 4급 판정…장애인스티커 일부러 안받아”

    thumbnail - 김희철 “지체장애 4급 판정…장애인스티커 일부러 안받아”

  4. 날로 먹었다가 ‘절반 이상 사망’…국내서 올해 첫 사망자 나왔다

    thumbnail - 날로 먹었다가 ‘절반 이상 사망’…국내서 올해 첫 사망자 나왔다

  5. ‘외모지상주의’ 박태준 “10년 만나고 결혼…지난해 이혼”

    thumbnail - ‘외모지상주의’ 박태준 “10년 만나고 결혼…지난해 이혼”

  6. 김승우, 경찰에 ♥김남주 실종신고?…“연락 안받아”

    thumbnail - 김승우, 경찰에 ♥김남주 실종신고?…“연락 안받아”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved