[김동완의 오늘의 운세] 2025년 8월 29일

48년생 : 현상유지에 힘써라.60년생 : 가정이 화기애애하다.72년생 : 명예운 풍족하다.84년생 : 건강에 특별히 신경 써라.96년생 : 자신의 능력을 평가하지 마라.49년생 : 새로운 마음이 필요하다.61년생 : 마음이 조급해져 의욕만 앞선다.73년생 : 시비를 조심하라.85년생 : 협동하면 성과가 크겠다.97년생 : 기쁨이 집안에 넘친다호랑이50년생 : 우연히 행운을 얻는다.62년생 : 허전한 마음을 느끼는 날이다.74년생 : 모든 일에 인정받는구나.86년생 : 능률이 오른다.98년생 : 마음을 비워라.토끼51년생 : 조바심을 버려야 좋다.63년생 : 좋은 일과 나쁜 일이 교차한다.75년생 : 지출이 있는 하루가 된다.87년생 : 더욱더 열심히 해라. 좋은 일이 있다.99년생 : 투자계획을 미루어라.52년생 : 위장장애를 조심해야한다.64년생 : 도움 받아 일이 해결된다.76년생 : 휴식을 조금 취하라.88년생 : 재물운이 있다.00년생 : 여유 있는 마음이 필요하다.53년생 : 갈등과 불화가 예상된다.65년생 : 생활에 풍요로움이 따른다.77년생 : 인기상승이 따르겠구나.89년생 : 일에 있어서 발전과 성공이 있다.01년생 : 타인과의 유대관계가 이루어진다54년생 : 매사에 의욕적이 되겠구나.66년생 : 하루종일 분주하다.78년생 : 기쁜 일도 생기고 좋은 인연도 있다.90년생 : 다음기회를 기대해 보는 것이 좋겠다.02년생 : 욕망이 강하면 실망도 크다.43년생 : 경쟁은 삼갔으면 좋겠다.55년생 : 금전관계를 철저히 지켜라.67년생 : 모든 일에 행운이 깃든다.79년생 : 밝게 생각하라.91년생 : 낙천적인 성향이 많아진다.원숭이44년생 : 너무 큰 목표를 세우면 실망한다.56년생 : 친구가 귀인이 되어줄듯.68년생 : 전화위복의 시기가 오겠다.80년생 : 마음을 최대한 즐겁게 가져라.92년생 : 감정을 억제하면 좋은 일이 생긴다.45년생 : 결심을 버리지 말고 끝장을 보아라.57년생 : 가정에 충실함이 행운을 가져온다.69년생 : 서서히 행운이 다가오는 구나.81년생 : 조금만 참고 기다려라.93년생 : 어렵던 일들이 순탄하게 풀리는 길운.46년생 : 덕을 쌓아야 복록 따른다.58년생 : 유혹에 넘어가지 마라.70년생 : 사업번창이 눈앞에 보이다.82년생 : 이사, 이동, 변동하지 마라.94년생 : 좌절하지 말고 때를 기다려라.돼지47년생 : 신용이 자산임을 깨닫겠구나.59년생 : 경사가 있겠구나.71년생 : 집안에서 근신하라.83년생 : 크게 움직이지 말고 노력하라.95년생 : 우애를 돈독히 하라.