logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

“다이슨 잡는 다이소”…5000원 가전 출시 소식에 ‘발칵’

유승하 인턴기자
입력 2025 08 31 10:09 수정 2025 08 31 10:09
기사 소리로 듣기
다시듣기
다이소에서 출시한 무선 청소기. 아성다이소 제공
다이소에서 출시한 무선 청소기. 아성다이소 제공


균일가 생활용품점 다이소가 무선 청소기, 헤어드라이어 등 가전제품을 저렴한 가격에 선보여 화제를 모았다.

지난 28일 다이소는 이달 신상품으로 무선 핸디 청소기, 판 고데기, 전동 바디 제모기, 접이식 헤어드라이어 등 생활가전 4종을 출시했다고 밝혔다. 해당 제품들의 가격은 모두 5000원이다.

무선 핸디 청소기는 자동차 내부, 창틀, 소파 틈새 등 좁은 공간을 간편하게 청소할 수 있는 제품이다. 일반 노즐과 브러시 노즐을 제공하며, 필터와 먼지 통은 분리 세척이 가능하다. 또 USB-C 단자를 이용해 충전할 수 있다.

아성다이소 제공
아성다이소 제공


전동 바디 제모기는 면도날 분리 세척으로 위생 관리가 쉽다. 접이식 헤어드라이어와 미니 고데기는 휴대성과 편리성을 강조했다.

온라인 커뮤니티와 소셜미디어(SNS)상에서는 “다이슨(영국 가전제품 회사)과 다이소는 한끗 차이”, “다이소 가야 할 이유가 또 생겼다”, “이 가격에 팔면 남는 게 있나?”, “커피 한 잔 값으로 청소기를 산다니” 등의 반응이 나왔다.

다이소가 생활가전까지 균일가로 내놓은 것은 경기침체 속 ‘가성비’ 전략으로 분석된다.

아성다이소 제공
아성다이소 제공


생활용품부터 화장품, 건강기능식품까지 모든 제품을 5000원 이하로 판매하는 다이소는 ‘초저가’ 시장을 이끌며 성장하고 있다. 지난해 다이소 매출은 3조9689억원으로 전년 대비 14.7% 상승했으며 영업이익은 전년 대비 41.8% 증가한 3711억원이었다.

다이소의 성장세가 이어지자 최근 편의점, 대형마트 등도 가성비 상품 판매에 나서면서 경쟁이 치열해지고 있다.

지난 14일 이마트는 자체 브랜드 ‘오케이 프라이스(5K PRICE)’를 론칭하고 전 품목을 5000원 이하로 선보였다. 오케이 프라이스에서는 가공식품과 생활용품 등 다양한 상품을 880원부터 4980원까지 초저가로 판매한다.

유승하 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. “동물의 왕국 찍는 줄”…韓 중년 커플, 열차서 ‘19금’ 애정행각

    thumbnail - “동물의 왕국 찍는 줄”…韓 중년 커플, 열차서 ‘19금’ 애정행각

  2. 이종혁, 윤민수 면전에 대고…“이혼할 줄 알았다”

    thumbnail - 이종혁, 윤민수 면전에 대고…“이혼할 줄 알았다”

  3. 조국 “서울 잘사는 청년은 극우” SNS에 올려…국힘 “조민도 극우?”

    thumbnail - 조국 “서울 잘사는 청년은 극우” SNS에 올려…국힘 “조민도 극우?”

  4. “이광수와 만나면”…‘8년째 연애 중’ 이선빈이 밝힌 장기 연애 꿀팁

    thumbnail - “이광수와 만나면”…‘8년째 연애 중’ 이선빈이 밝힌 장기 연애 꿀팁

  5. 남한강서 서프보드 타던 20대女, 모터보트와 충돌해 사망

    thumbnail - 남한강서 서프보드 타던 20대女, 모터보트와 충돌해 사망

  6. 율희, 무속인 예언 고백 “줄초상 아니면 이혼”

    thumbnail - 율희, 무속인 예언 고백 “줄초상 아니면 이혼”
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved