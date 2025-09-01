[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 1일

48년생 : 기쁨이 집안에 넘친다.60년생 : 노력의 만큼 이득을 얻지 못한다.72년생 : 어려운 일이 해결된다.84년생 : 마음이 조급해져 의욕만 앞선다.96년생 : 자신의 능력을 최대한 발휘하는 날이다.49년생 : 협동하면 성과가 크겠다.61년생 : 가족의 의견을 존중해야 길함이 존재한다.73년생 : 횡재수가 있으니 큰 재물을 얻을 것이다.85년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.97년생 : 시비만 조심하면 행운이 있다.호랑이50년생 : 작은 것이 쌓여 커다란 행운 된다.62년생 : 조바심을 버리면 운수대통74년생 : 작은 일에 만족함이 있으니 큰일보다 좋다.86년생 : 새로운 마음을 가지면 운수대통.98년생 : 노력의 대가 반드시 얻겠다.토끼51년생 : 더욱더 열심히 해라. 좋은 일이 있다.63년생 : 투자계획을 미루어라.75년생 : 다음의 기회를 잡아서 사용해야겠다.87년생 : 모든 일이 일사천리로 이루어진다.99년생 : 휴식을 적절히 취하면 기쁜날이다.52년생 : 자중하고 분수 지키면 대길.64년생 : 여유 있는 마음이 필요하다.76년생 : 적절하게 투자를 해야 소득이 있겠다.88년생 : 도움 받아 일이 해결된다.00년생 : 수입이 많은 하루가 된다.53년생 : 재물은 넉넉하게 생겨나게 될 것이다.65년생 : 애쓴 만큼 소득도 생기겠다.77년생 : 위장장애를 조심해야한다.89년생 : 욕망이 강하면 실망도 크다.01년생 : 가족간의 화합을 도모하라.54년생 : 투자한 만큼 이상의 수익이 발생되겠다.66년생 : 이사는 신중하게 해야 길함이 있겠다.78년생 : 하루종일 즐거운 하루.90년생 : 현상유지에 힘쓰면 행운이 있다.02년생 : 일에 행운이 가득하다.43년생 : 전화위복의 시기가 오겠다.55년생 : 집안에 기쁨이 가득하다.67년생 : 순탄하게 풀리는 길운.79년생 : 모든 일에 행운이 깃든다.91년생 : 밝게 생각하면 길하다.원숭이44년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식 있겠다.56년생 : 서서히 빛을 발하는구나.68년생 : 적극적으로 일을 추진하면 이익이 있다.80년생 : 금전관계를 철저히 지키면 대길.92년생 : 낙천적인 생각이 좋다.45년생 : 하는 일마다 행운이 따른다.57년생 : 경사스러운 일 생기겠다.69년생 : 가정에 충실함이 행운을 가져온다.81년생 : 행운이 다가오는 구나.93년생 : 노력한 만큼의 대가를 얻을 것이다.46년생 : 조금만 참고 기다리면 행운이 온다.58년생 : 덕을 쌓으면 복록 따른다.70년생 : 결심을 버리지 말고 밀고 나가라.82년생 : 사업번창이 눈앞에 보이다.94년생 : 순리에 맞게 행동하면 명예 있다.돼지47년생 : 우애를 돈독히 하면 소득이 생긴다..59년생 : 신용이 자산임을 깨닫겠구나.71년생 : 경사가 있겠구나.83년생 : 이사 이동 변동은 삼가라.95년생 : 크게 움직이지 말고 노력하라.