logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

이혼녀, 재혼 망설이는 이유 1위 ‘수발들게 할까 봐’…이혼남 답변 들어보니

유승하 인턴기자
입력 2025 09 01 11:29 수정 2025 09 01 11:29
기사 소리로 듣기
다시듣기
언스플래쉬
언스플래쉬


이혼남녀 중 남성은 ‘상대가 자기 재산을 축낼까 봐’, 여성은 ‘수발들게 할까 봐’ 재혼을 망설이는 것으로 드러났다.

1일 재혼정보회사 온리유는 결혼정보업체 비에나래와 손잡고 지난달 25일부터 31일까지 이혼남녀 556명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 발표했다.

‘어떤 우려 때문에 재혼을 망설이냐’는 질문에 남성 응답자의 29.1%는 ‘재산을 축낼까 봐’라고 답했다. ‘누리려고만 할까 봐(23.1%)’라는 응답이 두 번째로 많았으며 ‘전혼 자녀 못 챙길까 봐(21.1%)’, ‘눈치 볼 일 많아질까 봐(15.8%)’ 등이 뒤를 이었다.

언스플래쉬
언스플래쉬


여성의 경우 ‘수발들게 할까 봐’라는 답변이 27.3%로 가장 많았다. 이어 ‘눈치 볼 일 많아질까 봐(23.8%)’, ‘전혼 자녀 못 챙길까 봐(20.1%)’, ‘갈등 소지 커질까 봐(16.9%)’ 순이었다.

손동규 온리유 대표는 “재혼 대상자들은 결혼 실패 경험이 있기 때문에 재혼에 대한 두려움과 우려가 크다”라고 말했다.

‘어떤 상황에서 재혼이 절실해지냐’라는 질문에서도 남녀 간 입장 차가 드러났다.

남성은 ‘허무할 때(28.4%)’, 여성은 ‘일 그만두고 싶을 때(30.9%)’라는 응답이 가장 많았다.

언스플래쉬
언스플래쉬


‘재혼을 추진하다가 어떤 경우에 재혼 의지가 꺾이냐’는 질문에 남성 응답자 중 31.3%는 ‘이상형에게 자꾸 차일 때’라고 답했다.

2위는 ‘불건전한 재혼관 보유(26.3%)’였으며 ‘마땅한 배우자감이 없음(21.2%)’, ‘믿고 사귀다가 배신당함(14.4%)’ 등이 뒤를 이었다.

여성의 경우 ‘주변의 재혼 실패 소식’이라는 응답이 30.2%로 가장 많았다. 이어 ‘마땅한 배우자감이 없음(25.2%)’, ‘이상형에게 자꾸 차일 때(21.9%)’ 순이었다.

손동규 대표는 “재혼은 대상자가 제한적이고 장애물도 많은 것이 사실”이라며 “이런 현실을 직시하고 긍정적인 마음가짐으로 최적의 배우자감을 찾기 위해 적극적으로 임해야 재혼에 성공할 수 있다”라고 조언했다.

유승하 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 62억 신혼집 현금 매입하더니…김종국, ♥결혼 앞두고 ‘기쁜 소식’

    thumbnail - 62억 신혼집 현금 매입하더니…김종국, ♥결혼 앞두고 ‘기쁜 소식’

  2. “이혼 후 찾은 사랑” 83세女♥23세男 동거 커플 ‘놀라운 사연’

    thumbnail - “이혼 후 찾은 사랑” 83세女♥23세男 동거 커플 ‘놀라운 사연’

  3. “뚱뚱해” 환자 지적에 25㎏ 뺀 의사 “요요 없는 비결은…”

    thumbnail - “뚱뚱해” 환자 지적에 25㎏ 뺀 의사 “요요 없는 비결은…”

  4. “빵 1개 500원, 이게 가능?” 논란의 ‘슈카빵’보다 더 싼 동네 빵집 화제

    thumbnail - “빵 1개 500원, 이게 가능?” 논란의 ‘슈카빵’보다 더 싼 동네 빵집 화제

  5. 수학만 잘하는 줄…“10년전 산 ‘이것’ 60억 뛰어” 대박난 강사 근황

    thumbnail - 수학만 잘하는 줄…“10년전 산 ‘이것’ 60억 뛰어” 대박난 강사 근황

  6. 2025년 9월 1일

    thumbnail - 2025년 9월 1일
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved