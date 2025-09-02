logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 2일

입력 2025 09 02 01:16 수정 2025 09 02 01:16
기사 소리로 듣기
다시듣기




48년생 : 매사 뜻대로 되겠다.

60년생 : 조금만 기다려라 행운이 찾아온다.

72년생 : 될 수 있으면 충돌을 피하라.

84년생 : 갑작스러운 변동은 삼가라

96년생 : 사람도 늘고 재물도 는다.



49년생 : 의욕은 넘치나 행동은 신중히.

61년생 : 기다리던 일에 기회가 찾아온다.

73년생 : 문제가 생기나 금방 해결된다.

85년생 : 중요한 계획이 추진되어 이익을 본다.

97년생 : 일이 지연되니 조급해하지 말라.

호랑이

50년생 : 행운이 들어온다.

62년생 : 자신을 지키는데 힘써라.

74년생 : 진솔한 대화가 되도록 노력하라.

86년생 : 실속 없는 하루가 되겠다.

98년생 : 문제가 생기나 해결은 쉽다.

토끼

51년생 : 운기가 서서히 호전되어 풀린다.

63년생 : 옛것을 지켜라 그러면 득이 된다.

75년생 : 마음이 풍요롭게 변화겠다.

87년생 : 운세 좋으니 기쁜 하루.

99년생 : 웃어른들에게 신임이 두터워진다.



52년생 : 자만심을 버리면 유익하겠다.

64년생 : 이득 있는 하루가 되겠다.

76년생 : 그 동안 애쓴 보람이 있구나.

88년생 : 참으면 다음번에 좋다.

00년생 : 포기 말고 끝까지 최선을 다하면 만사형통.



53년생 : 많은 사람이 도와주는구나.

65년생 : 기회를 잘 잡으면 소득이 생긴다.

77년생 : 지출을 줄이면 행운이 기다린다.

89년생 : 노력이 성공의 지름길.

01년생 : 컨디션이 좋은 날이다.



54년생 : 성공을 향해 힘껏 달려라.

66년생 : 일확천금은 어려우나 조금의 이익은 있다.

78년생 : 하던 일을 그대로 추진하라.

90년생 : 매사 성실 하니 행운이 있다.

02년생 : 조금만 참으면 큰 이익이 있다.



43년생 : 한 걸음 양보하고 생각하라.

55년생 : 어려운 일이 해결된다.

67년생 : 믿었던 일이 잘 풀린다.

79년생 : 주변 사람과 더욱 친해지게 된다.

91년생 : 공동 장소에서 즐거운 일이 생긴다.

원숭이

44년생 : 금전운 왕성하므로 행운 넘친다.

56년생 : 체면과 위신을 세우면 대길하다.

68년생 : 친한 사람과 즐거운 하루.

80년생 : 자신을 혼란시키는 구설수 생긴다.

92년생 : 일이 끝마무리에서 조심해야 한다.



45년생 : 신경이 쓰일 일이 생긴다.

57년생 : 여행할 수 있으면 좋겠다.

69년생 : 한 걸음 양보하면 행운이 있다.

81년생 : 꽁한 감정을 풀면 좋은 일 생긴다.

93년생 : 작은 일에 만족하라.



46년생 : 귀인의 도움으로 소원성취 한다.

58년생 : 현실에 충실하면 이익 있다.

70년생 : 집안에 안정이 넘친다.

82년생 : 욕심내게 되면 화가 미친다.

94년생 : 개발에 전력을 다하라.

돼지

47년생 : 계획한대로 운이 상승한다.

59년생 : 하는 일마다 행운 따른다.

71년생 : 겸손한 마음으로 대하면 운수대통.

83년생 : 자신감이 충만하다.

95년생 : 적극적으로 임하라 길이 열린다.
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. 윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

    thumbnail - 윤민수, 이혼까지 간 진짜 이유 “일주일에 한번도 ‘이것’ 없어”

  2. 양준혁, 20년간 ‘이것’ 하더니…“연 매출 30억원” 대박

    thumbnail - 양준혁, 20년간 ‘이것’ 하더니…“연 매출 30억원” 대박

  3. ‘50세’ 김준호, ♥김지민 2세 위해 충격 선언 “11월 30일까지만…”

    thumbnail - ‘50세’ 김준호, ♥김지민 2세 위해 충격 선언 “11월 30일까지만…”

  4. “빵 1개 500원, 이게 가능?” 논란의 ‘슈카빵’보다 더 싼 동네 빵집 화제

    thumbnail - “빵 1개 500원, 이게 가능?” 논란의 ‘슈카빵’보다 더 싼 동네 빵집 화제

  5. “난 어제도 먹었는데”…43㎏ 조여정 “1년에 ○○ 1번만 먹는다”

    thumbnail - “난 어제도 먹었는데”…43㎏ 조여정 “1년에 ○○ 1번만 먹는다”

  6. 日도쿄서 한국인 여성 피습 사망…범인 도주

    thumbnail - 日도쿄서 한국인 여성 피습 사망…범인 도주
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved