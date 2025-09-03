[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 3일
입력 2025 09 03 02:03 수정 2025 09 03 02:03
쥐
48년생 : 혼자만의 시간이 필요한날.
60년생 : 집안에 경사스런 일 생긴다.
72년생 : 일도 잘되고 마음도 뿌듯하다.
84년생 : 공연히 마음만 조급해진다.
96년생 : 이동하면 좋은 일 생기겠다.
소
49년생 : 자녀로 인한 기쁜 일 생긴다.
61년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.
73년생 : 옛것을 지키고 유지하면 대길.
85년생 : 돈이 들어오니 즐거운 하루.
97년생 : 오후에 일이 잘 풀리겠다.
호랑이
50년생 : 유혹을 잘 견디면 기쁜날이 된다.
62년생 : 매사 뜻한 대로 되는구나.
74년생 : 지금은 절약이 최선이다.
86년생 : 즐거운 일이 생긴다.
98년생 : 때를 잘 활용하면 이익이 생긴다.
토끼
51년생 : 가까운 사람 덕에 행운 있겠다.
63년생 : 일이 잘 진행된다.
75년생 : 먼 곳으로부터 좋은 소식 받는다.
87년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.
99년생 : 운기가 양호한 날이다.
용
52년생 : 현실에 감사하는 마음 가져라.
64년생 : 주변 사람의 도움이 크다.
76년생 : 화해하는 자세가 필요하다.
88년생 : 마음먹은 일 성공한다.
00년생 : 일도 잘되고 마음도 뿌듯하다.
뱀
53년생 : 대인관계가 좋아진다.
65년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.
77년생 : 관용적인 마음을 가지면 길하다.
89년생 : 자기 주장을 너무 내세우지 마라.
01년생 : 뜻밖의 공명을 얻겠구나.
말
54년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리하다.
66년생 : 새로운 일 추진해도 좋다.
78년생 : 가족과 함께 시간을 가지면 좋다.
90년생 : 자기의 본분을 지키면 운수대통.
02년생 : 힘들어도 스스로 해야 소득이 생긴다.
양
43년생 : 귀인의 도움으로 소원을 성취한다.
55년생 : 새로운 마음가짐이 필요하다.
67년생 : 수입이 짭짤한 날이다.
79년생 : 나른한 기분의 좋은 하루이다.
91년생 : 인간관계가 순조롭다.
원숭이
44년생 : 좋은 일과 궂은일 교차한다.
56년생 : 차츰 운이 상승하는 날.
68년생 : 신념을 가지고 열심히 노력하라.
80년생 : 마음이 평안하다.
92년생 : 뜻한 바대로 이룬다.
닭
45년생 : 모든 일이 해결된다.
57년생 : 우연히 행운 얻겠다.
69년생 : 주변사람의 조언을 잘 들으면 행운이 온다.
81년생 : 만족할 만한 결과 나온다.
93년생 : 실수는 한번으로 끝나야 한다.
개
46년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루.
58년생 : 주변사람의 시샘에 신경 쓰지 마라.
70년생 : 열심히 뛴 만큼 소득이 있다.
82년생 : 귀인의 도움 많이 받겠다.
94년생 : 큰 욕심 버리고 작은 것에 만족하라.
돼지
47년생 : 집안이 화목하니 부러울 것 없구나.
59년생 : 추진하면 반드시 성과 있다.
71년생 : 솔직한 고백이 유리하다.
83년생 : 운기가 상승하여 일이 잘 풀린다.
95년생 : 학업에 열중하면 행운이 있다.
