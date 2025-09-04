logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 4일

입력 2025 09 04 01:26 수정 2025 09 04 01:26
48년생 : 차분히 일이 풀린다.

60년생 : 지출을 줄여야 운이 상승한다.

72년생 : 기다리던 일에 기회가 찾아온다.

84년생 : 기분이 안정된 하루다.

96년생 : 모든 일이 일사천리로 이루어진다.



49년생 : 곧 좋은 운이 들어온다.

61년생 : 계획에 밝은 미래 보인다.

73년생 : 여유 있는 마음 필요.

85년생 : 얻는 것이 많겠으니 복이 있다.

97년생 : 일의 성과가 빛나겠다.

호랑이

50년생 : 자존심만 억제하면 행운 있다.

62년생 : 인내심을 발휘하면 소득이 생긴다.

74년생 : 적극적으로 밀고 나가면 대길.

86년생 : 자신감만 있으면 반드시 성공.

98년생 : 열심히 해라 좋은 일이 생긴다.

토끼

51년생 : 돈과 인연이 있겠다.

63년생 : 주변사람과 원만한 관계를 유지된다.

75년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.

87년생 : 자신감을 잃지 말고 즐겁게 일하라.

99년생 : 행동으로 실행하는 것이 좋다.



52년생 : 자신을 낮추면 즐거운 하루.

64년생 : 관록을 얻거나 성공을 거둔다.

76년생 : 무슨 일이든 방심하면 큰 코 다친다.

88년생 : 차근차근 경험 쌓으면 이득.

00년생 : 서두르지 말고 기다리면 행운이 있다.



53년생 : 문서에서 이득을 본다.

65년생 : 어려움 없이 순조롭다.

77년생 : 대인관계에 신경 써라.

89년생 : 바깥에서 활동하면 운수대통.

01년생 : 집에서 안정을 취함이 길이다.



54년생 : 전화위복의 멋진 날이다.

66년생 : 어려운 일이 해결된다.

78년생 : 일이 잘 되면 소득이 크다.

90년생 : 겸손하면 큰 소득 있다.

02년생 : 웃어른께 도움을 청하라.



43년생 : 금전운이 가득하니 풍족한 하루.

55년생 : 노력한 만큼 성과 얻는다.

67년생 : 명예와 이익이 있으니 여유롭다.

79년생 : 기쁜 소식을 듣는다.

91년생 : 하는 일마다 행운 따른다.

원숭이

44년생 : 기쁜 소식을 듣는다.

56년생 : 집안에 경사가 넘쳐난다.

68년생 : 문서 등으로 기쁜 일 생긴다.

80년생 : 서두르지 말고 기회를 노려라.

92년생 : 수고한 만큼 얻는 이득이 있다.



45년생 : 집안에 경사가 넘쳐난다.

57년생 : 감언이설에 넘어가지 마라.

69년생 : 마음에 안정을 찾는다.

81년생 : 새로운 일 도모해도 좋겠다.

93년생 : 주변상황이 자신에게 유리하다.



46년생 : 이동이나 변동은 유리하다.

58년생 : 생활도 안정되고 가정도 화목

70년생 : 베풀면 도움을 얻을 것이다.

82년생 : 과로는 금물이다.

94년생 : 복이 충만하고 신수 좋다.

돼지

47년생 : 어려울 때 귀인이 도와준다.

59년생 : 기쁜 소식 들으니 행복한 하루.

71년생 : 자신에게 냉철해야 이득이 생긴다.

83년생 : 욕심만 버리면 커다란 행운.

95년생 : 매사에 주의해야 운이 상승한다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
