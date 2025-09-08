“어쩐지 테니스장 예약 힘들더라”…서울시, 공공서비스 예약 ‘매크로’ 싹 막는다

보라매테니스장. 서울시 공공서비스 예약시스템 자료 사진

서울시 공공서비스 예약시스템 홈페이지 메인화면. 서울시 제공

서울시 공공서비스 예약시스템에서 매크로 프로그램을 이용한 부정 예약이 어려워진다. 매크로 프로그램이란 특정 작업을 자동으로 처리하게 만드는 소프트웨어로, 예매하기 어려운 공연이나 경기 티켓 등을 구하는 데 쓰인다.서울시는 공공서비스 예약시스템에 매크로 프로그램 탐지·차단 솔루션 도입한 결과 한 달 만에 부정 접속 13만 건을 차단했다고 7일 밝혔다. 이는 전체 접속 483만 건 중 2.7%에 해당하는 수치다.서울시 공공서비스 예약시스템이란 시와 자치구, 산하기관이 제공하는 체육 시설, 교육 강좌, 문화 체험 등 연간 1만 3천여 개의 서비스를 한 곳에서 조회하고 예약, 결제까지 할 수 있는 통합 플랫폼이다.서울시는 매크로 프로그램 악용을 막기 위해 예약 버튼을 일정 간격으로 바꾸는 동적 버튼, 캡챠(자동 로그인 방지를 위해 컴퓨터 사용자가 사람인지를 판단하는 시스템), 문자 인증 등 여러 장치를 도입했다.그러나 보라매공원 테니스장과 같이 예약 경쟁이 치열한 인기 체육 시설은 매크로 프로그램 사용이 끊이질 않아 시민 불편과 민원이 꾸준하게 이어졌다.서울시는 공정한 예약 기회를 보장하기 위해 지난 7월부터 매크로 프로그램을 원천 차단할 수 있는 솔루션을 도입했다. 이 솔루션은 예약 정보 입력부터 결제 완료까지 전 과정을 실시간 분석해 비정상적 패턴을 잡아낸다.서울시는 신종 매크로 유형에 대한 탐지 기능을 보완하는 등 솔루션을 지속적으로 업데이트하고 모니터링 체계를 강화할 계획이다.강옥현 서울시 디지털도시국장은 “이번 매크로 차단 솔루션 도입으로 오랫동안 시민 불편을 야기했던 불공정 예약 문제를 해결하고, 누구나 공정하게 이용할 수 있는 예약 문화를 정착시키겠다”라고 밝혔다.최종범 인턴기자