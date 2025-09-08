제미나이, 요금제별 사용 한도 드디어 공개…‘무료 질문’은 최대 개수가 고작

제미나이 제공

‘구글 AI 구독자의 제미나이 앱 한도 및 업그레이드’ 도움말 문서

구글이 자사 인공지능(AI) 모델 ‘제미나이’의 요금제별 사용 한도를 공개했다.8일 미국 IT 매체 더버지에 따르면 구글은 최근 ‘구글 AI 구독자의 제미나이 앱 한도 및 업그레이드’ 도움말 문서를 업데이트했다.이번 업데이트로 제미나이의 무료 및 유료 구독제의 각 사용 한도가 구체적으로 공개됐다.우선 등급에 따른 프롬프트 횟수가 명시됐다. 제미나이 등급은 무료 버전과 더불어 유료 버전인 ‘프로’ 요금제(월 약 2만 9000원), ‘울트라’ 요금제(월 약 36만원)로 나눠진다.‘제미나이 2.5 프로’를 기준으로 프롬프트 하루 최대 사용 횟수는 ▲무료 이용자가 5회 ▲프로 이용자가 100회 ▲울트라 이용자가 500회다.다만 ‘제미나이 2.5 플래시’ 모델은 무료·유료와 관계없이 동일하게 일반 접근이 가능하다.‘이미지 생성’과 ‘딥 리서치’ 기능도 한도가 드러났다.무료 이용자는 하루 100개의 이미지를 생성할 수 있다. 프로·울트라 요금제에서는 하루 최대 1천개까지 지원된다.보고서 작성 기능으로 잘 알려진 딥 리서치는 무료 버전에서 제미나이 2.5 플래시 모델 기반으로 작동하며 월 최대 5개까지 쓸 수 있다. 프로 요금제를 이용하면 제미나이 2.5 프로 모델을 통해 하루 최대 20개, 울트라 요금제는 하루 최대 200개까지 작성할 수 있다.특히 유료 구독자는 동영상 생성 서비스도 사용할 수 있다. 프로 이용자는 ‘비오(Veo) 3 패스트’ 모델을 활용해 하루 3개 영상을 제작할 수 있고, 울트라 이용자는 ‘비오(Veo) 3’ 모델로 하루 최대 5개 영상을 만들 수 있다.구글은 그간 제미나이에 프로·울트라 등 유료 구독제를 운영하면서도 요금제별 기능에 대해 ‘제한된 액세스’나 ‘특정 기간 내 사용 제한’과 같은 모호한 표현으로 혜택·한도를 안내해왔다.이번 업데이트로 사용자들은 자신에게 어울리는 요금제를 필요에 따라 선택할 수 있게 됐다.최종범 인턴기자