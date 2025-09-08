logo
메뉴 버튼
메뉴 버튼
닫기 버튼
logo

제미나이, 요금제별 사용 한도 드디어 공개…‘무료 질문’은 최대 개수가 고작

최종범 인턴기자
입력 2025 09 08 17:54 수정 2025 09 08 17:54
기사 소리로 듣기
다시듣기
제미나이 제공
제미나이 제공


구글이 자사 인공지능(AI) 모델 ‘제미나이’의 요금제별 사용 한도를 공개했다.

8일 미국 IT 매체 더버지에 따르면 구글은 최근 ‘구글 AI 구독자의 제미나이 앱 한도 및 업그레이드’ 도움말 문서를 업데이트했다.

이번 업데이트로 제미나이의 무료 및 유료 구독제의 각 사용 한도가 구체적으로 공개됐다.

우선 등급에 따른 프롬프트 횟수가 명시됐다. 제미나이 등급은 무료 버전과 더불어 유료 버전인 ‘프로’ 요금제(월 약 2만 9000원), ‘울트라’ 요금제(월 약 36만원)로 나눠진다.

‘제미나이 2.5 프로’를 기준으로 프롬프트 하루 최대 사용 횟수는 ▲무료 이용자가 5회 ▲프로 이용자가 100회 ▲울트라 이용자가 500회다.

다만 ‘제미나이 2.5 플래시’ 모델은 무료·유료와 관계없이 동일하게 일반 접근이 가능하다.

‘구글 AI 구독자의 제미나이 앱 한도 및 업그레이드’ 도움말 문서
‘구글 AI 구독자의 제미나이 앱 한도 및 업그레이드’ 도움말 문서


‘이미지 생성’과 ‘딥 리서치’ 기능도 한도가 드러났다.

무료 이용자는 하루 100개의 이미지를 생성할 수 있다. 프로·울트라 요금제에서는 하루 최대 1천개까지 지원된다.

보고서 작성 기능으로 잘 알려진 딥 리서치는 무료 버전에서 제미나이 2.5 플래시 모델 기반으로 작동하며 월 최대 5개까지 쓸 수 있다. 프로 요금제를 이용하면 제미나이 2.5 프로 모델을 통해 하루 최대 20개, 울트라 요금제는 하루 최대 200개까지 작성할 수 있다.

특히 유료 구독자는 동영상 생성 서비스도 사용할 수 있다. 프로 이용자는 ‘비오(Veo) 3 패스트’ 모델을 활용해 하루 3개 영상을 제작할 수 있고, 울트라 이용자는 ‘비오(Veo) 3’ 모델로 하루 최대 5개 영상을 만들 수 있다.

구글은 그간 제미나이에 프로·울트라 등 유료 구독제를 운영하면서도 요금제별 기능에 대해 ‘제한된 액세스’나 ‘특정 기간 내 사용 제한’과 같은 모호한 표현으로 혜택·한도를 안내해왔다.

이번 업데이트로 사용자들은 자신에게 어울리는 요금제를 필요에 따라 선택할 수 있게 됐다.

최종범 인턴기자
  • 카카오 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 트위터 공유하기
  • 네이버블로그 공유하기
  • 네이버밴드 공유하기
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
TodayBest

  1. ‘女 신음’ 논란 일파만파…“진심으로 죄송” 男아이돌, 결국 2차 사과

    thumbnail - ‘女 신음’ 논란 일파만파…“진심으로 죄송” 男아이돌, 결국 2차 사과

  2. “의사 남친, 강남 유흥업소 VIP”…결혼 앞둔 아나운서 충격

    thumbnail - “의사 남친, 강남 유흥업소 VIP”…결혼 앞둔 아나운서 충격

  3. “15년 키워준 양어머니 살해”…15살 중학생 국민참여재판

    thumbnail - “15년 키워준 양어머니 살해”…15살 중학생 국민참여재판

  4. “아빠 됐다” 곽튜브, 다음달 결혼 발표…예비신부 정체 ‘깜짝’

    thumbnail - “아빠 됐다” 곽튜브, 다음달 결혼 발표…예비신부 정체 ‘깜짝’

  5. 이영애 “15살 딸, 아이돌 준비 중”…붕어빵 미모 ‘깜짝’

    thumbnail - 이영애 “15살 딸, 아이돌 준비 중”…붕어빵 미모 ‘깜짝’

  6. 핏덩이 거뒀는데…양어머니 살해한 15살 중학생 “친아들들과 비교해”(종합)

    thumbnail - 핏덩이 거뒀는데…양어머니 살해한 15살 중학생 “친아들들과 비교해”(종합)
연예의 참견
더보기
여기 이슈 뉴스
더보기
갓생 살기
더보기
logo
서울특별시 중구 세종대로 124 | 대표전화 02) 2000-9006 | 청소년보호정책(책임자:김태균) 사이트맵
법인명 : (주)트윅24 | 등록번호 : 서울 아55158 | 등록일자 : 2023.11.08 | 발행일자 : 2023.07.03 | 발행인 : 김태균 | 편집인 : 김태균
문의 및 제보: twig24.ads@gmail.com

Copyright ⓒ TWIG24 All rights reserved