[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 10일
입력 2025 09 10 01:28 수정 2025 09 10 01:28
쥐
48년생 : 고비를 잘 넘기겠다.
60년생 : 힘들면 가까운 사람에게 도움 청하라.
72년생 : 희망의 빛이 보인다.
84년생 : 가정에 충실할 때 행운 있다.
96년생 : 여러 사람과 만나 기쁨 나눈다.
소
49년생 : 성급한 행동은 역효과 일으킨다.
61년생 : 재물과 명예운이 높다.
73년생 : 타인의 말을 새겨들어라.
85년생 : 순리대로 행하면 행운 넘친다.
97년생 : 이득이 넘쳐난다.
호랑이
50년생 : 베푼 만큼 소득이 돌아온다.
62년생 : 뜻밖에 행운이 있다.
74년생 : 모든 일이 성사되겠다.
86년생 : 현상유지에 힘쓰라.
98년생 : 어려움 없겠다.
토끼
51년생 : 마음대로 이루어진다.
63년생 : 주변사람의 도움 크겠다.
75년생 : 변동운이 좋으니 움직여라.
87년생 : 실속은 가까운 곳에 있다.
99년생 : 남녀사이 애정이 싹튼다.
용
52년생 : 서서히 빛을 발하는구나.
64년생 : 새로운 길이 열린다.
76년생 : 자신감 있게 노력함이 좋겠다.
88년생 : 베푼 만큼 소득도 크구나.
00년생 : 노력하면 좋은 결실 맺는다.
뱀
53년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.
65년생 : 새로운 길 열리니 고민이 끝난다.
77년생 : 계획했던 일이 풀린다.
89년생 : 주변에서 인기가 올라간다.
01년생 : 경제 사정 맞추어서 움직여라.
말
54년생 : 좋은 소식만 접하는구나.
66년생 : 이득이 있으나 안정이 제일이다.
78년생 : 새로운 길 열리니 고민이 끝난다.
90년생 : 시간이 해결해 줄 것이다.
02년생 : 인정도 받고 즐거움도 크다.
양
43년생 : 재물이 들어오는 운이다.
55년생 : 차츰 복이 찾아든다.
67년생 : 정도를 걸으면 즐거운 하루.
79년생 : 노력의 대가를 받겠다.
91년생 : 자신감만 있으면 반드시 성공.
원숭이
44년생 : 작은 실수를 조심하라.
56년생 : 생활의 리듬을 살려주어라.
68년생 : 시간이 해결해 줄 것이다.
80년생 : 마음에 안정을 얻게 된다.
92년생 : 언행에 조심해야 하겠다.
닭
45년생 : 손해가 생기나 참아야한다.
57년생 : 하는 일마다 막힘이 없다.
69년생 : 자신의 실력 발휘하라.
81년생 : 운이 조금씩 다가온다.
93년생 : 이익이 있다.
개
46년생 : 과거는 잊고 새로 시작하라.
58년생 : 주변에서 인기가 올라간다.
70년생 : 꾸준히 노력하라. 더없이 행운이 온다.
82년생 : 마음의 여유를 가져라.
94년생 : 재물과 인기가 함께 한다.
돼지
47년생 : 느긋한 마음으로 화를 면한다.
59년생 : 가까운 사람과 더욱 가까워진다.
71년생 : 자기 것을 철저히 지켜라.
83년생 : 좋은 기회가 오니 잡아라.
95년생 : 작은 일이라도 성심 성의껏 대하라.
