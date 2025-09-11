“이게 9만원이라니…양심 없다” 고가 논란 ‘애플 신제품’, 뭐길래

아이폰 에어. 애플 제공

애플이 새로운 스마트폰 액세서리 ‘크로스바디 스트랩’을 선보인 가운데 고가 논란에 휩싸였다.애플은 지난 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노 애플 파크에서 열린 신제품 발표회에서 아이폰17 시리즈를 소개하며 친환경 소재 휴대폰 케이스, 크로스바디 스트랩 등 새로운 액세서리 라인업도 함께 공개했다.이날 아이폰 신제품 못지않게 주목받은 것은 크로스바디 스트랩이었다.100% 재활용 PET 원사로 제작된 크로스바디 스트랩은 스마트폰을 손에 들지 않고도 간편하게 휴대할 수 있도록 하는 제품이다.내장된 자석으로 휴대폰 케이스와 쉽게 연결되며, 최대 2080㎜부터 최소 1080㎜까지 길이 조절이 가능하다.문제는 가격이었다. 해당 제품은 8만 9000원으로 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티에서는 “너무 비싸다”는 비판이 이어졌다.누리꾼들은 “특별한 기능도 없는데 왜 이렇게 비싼 거냐”, “그냥 신발 끈으로 묶어야겠다”, “충전기도 돈 받고 팔더니 점점 양심이 없어지는 것 같다” 등의 반응을 보였다.애플의 고가 논란은 이번이 처음이 아니다.애플은 맥세이프(Magsafe·기기의 후면 자석을 이용해 무선 충전하는 방식) 기능이 있는 투명 케이스를 7만 5000원에 판매해 화제를 모은 바 있다.특히 비슷한 기능을 갖춘 유사 제품이 다이소, 쿠팡 등에서 3000원에 판매되면서 고가 논란이 일었다.한편 애플이 함께 공개한 아이폰 에어는 역대 가장 얇은 스마트폰으로 화제를 모았다. 아이폰 에어의 두께는 5.6㎜로 삼성 갤럭시 S25 엣지(5.8㎜)보다 0.2㎜가량 더 얇다.애플은 “미래에서 온 듯한 아이폰을 만들고 싶었다”며 “강력하고 얇고 가벼워 손에 들고 있는 느낌마저 없애려 했다”라고 설명했다.아이폰 에어의 무게는 165g으로 매우 가볍지만 5등급 티타늄 프레임을 사용해 내구성을 강화했다. 애플은 자체 설계 코팅으로 긁힘 방지 성능은 3배, 깨짐 방지 성능은 4배 향상됐다고 밝혔다.아이폰17 기본 모델은 화면이 6.1인치에서 6.3인치로 커졌으며 전면 카메라는 1800만 화소, 후면 카메라는 4800만 화소로 성능이 향상됐다.프로 모델은 배터리 용량이 늘어났고 열 방출 효율이 개선됐다.가격은 256GB 기준 기본형 799달러(약 111만원), 에어 999달러(약 139만원), 프로 1099달러(약 153만원), 프로 맥스 1199달러(약 167만원)다.한국은 지난해에 이어 1차 출시국에 포함됐다. 오는 12일부터 사전 주문을 받고, 19일부터 오프라인 판매가 시작된다.유승하 인턴기자