“이제 싹싹 식혜 가능”…비락식혜 ‘뚜껑’ 바뀌자 누리꾼 호평 이어졌다

최종범 인턴기자
입력 2025 09 14 17:57 수정 2025 09 14 17:57
비락식혜. 팔도 제공


종합식품기업 팔도가 뚜껑 모양을 바꾼 비락 식혜를 출시한다는 소식이 전해지자, 누리꾼들의 호평이 이어졌다.

최근 팔도는 이천햅쌀을 사용한 ‘이천햅쌀 비락식혜’를 출시한다고 밝혔다.

신제품은 경기도 이천 지역에서 수확한 햅쌀을 사용해 만들었다. 기존 제품보다 밥알을 20% 더 늘렸다. 소비자 조사를 통해 선호도가 높은 지역 농산물을 선정했다.

특히 풀오픈캔 형태를 채택해 뚜껑 모양을 바꿨다. 풀오픈캔이란 음료 상단 전체가 열리는 형태의 캔으로, 기존보다 음용구가 넓다는 특징이 있다.

이천햅쌀 비락식혜. 팔도 제공


이번 신제품은 풀오픈캔을 채택해 밥알 섭취가 더 편리해졌고, 냉동 보관 이후 슬러시 형태로도 먹을 수 있는 장점이 있다고 팔도는 설명했다.

기존 비락식혜 제품은 캔 뚜껑이 좁아 밥알을 다 못 먹고 남기는 경우가 많았는데, 새로 나온 풀오픈캔은 이런 문제를 해결해 줄 것으로 보인다.

온라인 커뮤니티에서는 “밥알 다 긁어먹을 수 있겠다”, “이제 싹싹 식혜 가능하겠다”, “캔 디자인도 깔끔하다” 등의 호평이 이어졌다.

해당 신제품은 14일 오후 기준 온라인 쇼핑몰 11번가에서만 사전 예약으로 판매되고 있다. 팔도에 따르면 신제품은 오는 15일부터 편의점에서 먼저 선보인 뒤 순차적으로 온·오프라인 판매처를 늘려나갈 예정이다.

비락식혜는 1993년 출시돼 국내 식혜 시장 점유율 1위를 유지하고 있다. 누적 판매량은 20억개를 넘었고, 쌀 사용량은 약 1만 6000톤에 달한다.

