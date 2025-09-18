[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 18일

48년생 : 많은 사람들이 따라주는 날이다.60년생 : 재복이 굴러 들어오는구나.72년생 : 마음이 편안한 하루다.84년생 : 열심히 하면 소득이 크다.96년생 : 횡재수가 있으니 기쁨이 넘친다.49년생 : 먼 곳에서 기쁜 소식 있다.61년생 : 일마다 행운 따른다.73년생 : 하나 얻으면 하나 잃는다.85년생 : 자존심만 버린다면 행운이 찾아든다.97년생 : 적극적으로 추진해야 길하다.호랑이50년생 : 서둘지 않아도 풀린다.62년생 : 너무 걱정하지 마라.74년생 : 작은 소득이라도 얻을 수 있다.86년생 : 자신감만 기른다면 모든 일이 순조롭다.98년생 : 재물운이 넘치니 기쁜 하루.토끼51년생 : 포기 말고 밀고 나가라.63년생 : 순리에 맞게 행동하면 명예 따른다.75년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리하다.87년생 : 주변에서 인기가 올라간다.99년생 : 천천히 전진하는 것이 얻는 것 많겠다.52년생 : 옛것을 지켜라 그러면 득이 된다.64년생 : 인간관계 잘 맺어라.76년생 : 새로운 길을 모색하는 것이 좋겠다.88년생 : 행운이 기다린다.00년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.53년생 : 재물운이 다가온다.65년생 : 투자에도 운이 상승하는 날이다.77년생 : 윗사람의 뜻에 따르면 대길.89년생 : 기다림보다 움직임이 길하다.01년생 : 잘 알고 지내는 사람 도움 있을 듯.54년생 : 어려움은 주변 사람의 도움으로 해결.66년생 : 자신의 뜻을 펼 수 있겠다.78년생 : 행운 넘치는 하루다.90년생 : 조급해하지 않아도 된다.02년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.43년생 : 수입이 좋아지니 베풀어라.55년생 : 생각보다 쉽게 일 성사된다.67년생 : 새로운 사람을 만나 즐거운 하루.79년생 : 이동을 하면 마음이 안정된다.91년생 : 서서히 운이 다가온다.원숭이44년생 : 마음을 가라앉히면 횡재수 있다.56년생 : 소득이 없으나 희망은 있다.68년생 : 목표를 향해 전진함이 좋다.80년생 : 일이 곧 풀릴 것이다.92년생 : 순리에 맞게 행동하라. 행운 있다.45년생 : 사업운이 좋은 날이다.57년생 : 주변 사람의 도움이 크겠다.69년생 : 성실하게 노력하라. 인정받는다.81년생 : 호전의 기미가 보인다.93년생 : 중요한 약속이 생긴다.46년생 : 좋은 기운이 회복된다.58년생 : 행운은 천천히 찾아드는구나.70년생 : 주변에서 인기가 올라간다.82년생 : 새로운 사람만 조심하면 행운수.94년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.돼지47년생 : 안정을 취하는 것이 길하다.59년생 : 이득 있는 하루가 되겠다.71년생 : 이제서야 일이 해결되는구나.83년생 : 실속 있는 하루이다.95년생 : 기분이 즐겁고 만족한 하루.