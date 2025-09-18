“어쩐지 청소 잘 안되더라”…중국 무선 청소기, 엉뚱한 단위 표시해 성능 ‘뻥튀기’했다

청소기 자료 사진. 픽사베이

무선 청소기 최대 흡입력 시험 결과. 한국소비자원

국내 유통 중인 상당수의 중국산 무선 청소기가 실제 흡입력보다 강력하게 보이도록 성능과 관계없는 진공도 단위를 표시해온 것으로 확인됐다.한국 소비자원은 18일 시중에 유통 중인 무선 청소기 10개 제품을 대상으로 최대 흡입력 표시·광고 내용을 조사한 결과, 샤오미·로보락 등 6개 중국산 제품이 ‘파스칼’(Pa) 단위로 흡입력을 표시·광고하고 있었다고 밝혔다.파스칼은 제품 작동 중 내부의 기압 상태인 진공도를 나타내는 단위로, 청소기에서 외부 공기를 흡입하는 성능과 사실상 직접적인 관계가 없다.반면 삼성전자·LG전자 등 2개 제품은 표시 단위로 국제표준(IEC) 흡입력 단위인 와트(W)를 사용했다. 다이슨·드리미 등 2개 제품은 미국재료시험협회(ASTM) 표준에서 통용되는 단위인 에어와트(AW)를 채택했다.무선 청소기의 실제 흡입력을 시험한 결과에서도 중국산 제품은 국산 제품보다 성능이 떨어지는 것으로 확인됐다.삼성전자, LG전자 제품은 280와트 이상의 흡입력을 보였고, 다이슨 제품도 와트를 기준으로 280와트 이상의 성능을 갖춘 것으로 나타났다.반면 샤오미(82와트), 로보락(72와트) 등 중국산 제품 6종은 58~160와트에 그쳐 국산 제품의 3분의 1에도 못 미쳤다. 드리미 제품은 150에어와트로 홍보됐으나 실제 흡입력은 121와트에 불과했다.이런 가운데 중국산 제품의 경우는 18000~48000Pa 범위의 진공도 값을 흡입력인 것처럼 표시해 소비자가 오인할 여지가 있어 주의가 필요하다고 소비자원은 강조했다.소비자원은 무선 청소기 수입업체 8곳에 흡입력 수치·단위 표시의 개선을 권고했다. 한국에너지공단에는 무선 청소기의 청소 성능 및 에너지 소비 효율 등급을 의무 표시하는 방안을 검토해달라고 요청했다.국가기술표준원은 내년 초까지 국가표준(KS)을 마련해 무선 청소기의 핵심 성능인 흡입력 표시 단위를 와트로 통일할 계획이다.최종범 인턴기자