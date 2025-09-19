[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 21일

48년생 : 생활의 리듬을 살려주어라.60년생 : 일이 쉽게 이루어진다.72년생 : 부러울 게 없는 신세다.84년생 : 모든 일이 맘먹은 대로 된다.96년생 : 가까운 사람에게 신경 써라.49년생 : 움츠림보단 정정당당히 나서라.61년생 : 재물운이 좋아 소득 많겠다.73년생 : 재성이 붙으니 이득이 높다.85년생 : 행운을 가져다준다.97년생 : 성공의 길로 들어서게 된다.호랑이50년생 : 일이 모두 해결된다.62년생 : 가족간의 화합 도모하라.74년생 : 정신없이 바쁜 만큼 이득이 크다.86년생 : 서서히 빛을 발하는구나.98년생 : 마음의 안정을 찾아라.토끼51년생 : 중요한 일 곧 해결된다.63년생 : 집안에 행복이 있다.75년생 : 소망한 것 모두 이루어진다.87년생 : 이동과 이사운 좋다.99년생 : 재충전의 기회가 온다.52년생 : 서로의 이해가 필요하다.64년생 : 새로운 길 열리니 고민이 끝난다.76년생 : 정도를 걸어야 길한 운세이다.88년생 : 자신감만 있으면 반드시 성공.00년생 : 운세가 호전된다.53년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.65년생 : 작은 희생이 따르지만 복이 넘친다.77년생 : 주변의 도움으로 일이 해결.89년생 : 친구와 만나 즐거운 하루.01년생 : 모든 일이 뜻대로 풀린다.54년생 : 기쁨이 들어올 운이다.66년생 : 일에 행운이 가득하다.78년생 : 문서에서 이득을 본다.90년생 : 소득은 없으나 희망이 있다.02년생 : 걱정스러운 일 해결된다.43년생 : 신경이 쓰일 일이 생긴다.55년생 : 자신 있게 밀고 나갈 때이다.67년생 : 뜻대로 일이 풀린다.79년생 : 모든 일에 안정을 취하라.91년생 : 즐거운 일이 생긴다.원숭이44년생 : 어렵던 일이 해결된다.56년생 : 의사표현을 확실히 하라.68년생 : 한 발짝 물러서면 행운 있다.80년생 : 일 처리하는데 지혜와 행운 따른다.92년생 : 기다리던 소식을 듣겠다.45년생 : 고민은 시간이 해결해준다.57년생 : 바깥에서 활동하면 운수대통.69년생 : 금전운이 가득하다.81년생 : 작지만 소득 생긴다.93년생 : 일찍 귀가하는 것이 좋겠다.46년생 : 좋은 소식이 있으니 마음이 날아갈 듯.58년생 : 재물운이 있다.70년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.82년생 : 희망적인 마음가짐이 필요하다.94년생 : 노력하면 얻는다.돼지47년생 : 시간이 해결해 줄 것이다.59년생 : 중요한 약속을 지켜라.71년생 : 근심거리가 해결된다.83년생 : 취직이나 승진되겠다.95년생 : 주변사람 때문에 일 성사된다.