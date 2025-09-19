[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 19일
쥐
48년생 : 초조해하지 말고 안정을 취하라.
60년생 : 조금만 참으면 큰 이익.
72년생 : 너무 큰일은 꿈꾸지 마라.
84년생 : 대인관계가 좋아진다.
96년생 : 기다리던 일에 기회가 찾아온다.
소
49년생 : 선심을 쓰면 도움 얻겠다.
61년생 : 주변과 화합하는 것이 좋다.
73년생 : 말보다 성실함이 길하다.
85년생 : 차츰 운이 상승세를 타는구나.
97년생 : 때를 기다리면 반드시 성과 있다.
호랑이
50년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.
62년생 : 일이 순조롭게 풀려 나간다.
74년생 : 노력만큼 결실 있다.
86년생 : 노력의 성과 있어 칭찬 받는다.
98년생 : 일찍 귀가함이 좋다.
토끼
51년생 : 좋은 출발 있겠다.
63년생 : 희망의 빛이 보인다.
75년생 : 내일을 기다리는 것이 좋겠다.
87년생 : 성공의 길로 들어선다.
99년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과 있다.
용
52년생 : 서두르지만 않는다면 행운이 넘친다.
64년생 : 시간활용을 잘하면 이득이 생긴다.
76년생 : 자신의 생각대로 모든 일이 성사된다.
88년생 : 문서에서 이득을 본다.
00년생 : 약속만 지킨다면 행운 있다.
뱀
53년생 : 집안이 화평해진다.
65년생 : 여러 사람의 도움을 받는구나.
77년생 : 의사표현을 확실히 하라.
89년생 : 일에 행운이 가득하다.
01년생 : 신경이 쓰일 일이 생긴다.
말
54년생 : 작은 희생이 따르지만 복이 넘친다.
66년생 : 나쁜 운 있으나 전화위복의 기회.
78년생 : 재물운이 있다.
90년생 : 행동이 차분하면 길하다.
02년생 : 서서히 귀한 운이 다가온다.
양
43년생 : 바깥에서 활동하면 운수대통.
55년생 : 가까운 사람의 도움 받겠다.
67년생 : 사방에서 도움 주니 행운이 넘친다.
79년생 : 시간활용을 잘하면 이득이 생긴다.
91년생 : 서둘지 마라 일이 풀린다.
원숭이
44년생 : 기쁜 일이 생기니 기대하라.
56년생 : 활력이 넘치는 하루.
68년생 : 행운이 손짓하는구나.
80년생 : 마음의 안정을 찾아라.
92년생 : 매사 신중하게 처리해야 길하다.
닭
45년생 : 장기적인 목적의 투자 좋다.
57년생 : 만족한 하루가 되겠다.
69년생 : 재물이 생기겠구나.
81년생 : 좋은 기회 놓치지 마라.
93년생 : 친한 사람으로부터 도움 받는다.
개
46년생 : 경사스러운 일 생기겠다.
58년생 : 기쁜 일만 생기겠다.
70년생 : 어려움 없이 순조롭다.
82년생 : 한발 물러서면 열 가지가 유리.
94년생 : 과감한 결단력이 필요하다.
돼지
47년생 : 가족간의 화합 도모하라.
59년생 : 오해 따르나 해결되고 행운 넘친다.
71년생 : 즐거운 하루가 되겠구나.
83년생 : 노력만큼 성과 있다.
95년생 : 어려운 일이 해결된다.
