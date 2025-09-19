logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 19일

입력 2025 09 19 01:36 수정 2025 09 19 01:36
48년생 : 초조해하지 말고 안정을 취하라.

60년생 : 조금만 참으면 큰 이익.

72년생 : 너무 큰일은 꿈꾸지 마라.

84년생 : 대인관계가 좋아진다.

96년생 : 기다리던 일에 기회가 찾아온다.



49년생 : 선심을 쓰면 도움 얻겠다.

61년생 : 주변과 화합하는 것이 좋다.

73년생 : 말보다 성실함이 길하다.

85년생 : 차츰 운이 상승세를 타는구나.

97년생 : 때를 기다리면 반드시 성과 있다.

호랑이

50년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.

62년생 : 일이 순조롭게 풀려 나간다.

74년생 : 노력만큼 결실 있다.

86년생 : 노력의 성과 있어 칭찬 받는다.

98년생 : 일찍 귀가함이 좋다.

토끼

51년생 : 좋은 출발 있겠다.

63년생 : 희망의 빛이 보인다.

75년생 : 내일을 기다리는 것이 좋겠다.

87년생 : 성공의 길로 들어선다.

99년생 : 부지런히 움직이면 큰 성과 있다.



52년생 : 서두르지만 않는다면 행운이 넘친다.

64년생 : 시간활용을 잘하면 이득이 생긴다.

76년생 : 자신의 생각대로 모든 일이 성사된다.

88년생 : 문서에서 이득을 본다.

00년생 : 약속만 지킨다면 행운 있다.



53년생 : 집안이 화평해진다.

65년생 : 여러 사람의 도움을 받는구나.

77년생 : 의사표현을 확실히 하라.

89년생 : 일에 행운이 가득하다.

01년생 : 신경이 쓰일 일이 생긴다.



54년생 : 작은 희생이 따르지만 복이 넘친다.

66년생 : 나쁜 운 있으나 전화위복의 기회.

78년생 : 재물운이 있다.

90년생 : 행동이 차분하면 길하다.

02년생 : 서서히 귀한 운이 다가온다.



43년생 : 바깥에서 활동하면 운수대통.

55년생 : 가까운 사람의 도움 받겠다.

67년생 : 사방에서 도움 주니 행운이 넘친다.

79년생 : 시간활용을 잘하면 이득이 생긴다.

91년생 : 서둘지 마라 일이 풀린다.

원숭이

44년생 : 기쁜 일이 생기니 기대하라.

56년생 : 활력이 넘치는 하루.

68년생 : 행운이 손짓하는구나.

80년생 : 마음의 안정을 찾아라.

92년생 : 매사 신중하게 처리해야 길하다.



45년생 : 장기적인 목적의 투자 좋다.

57년생 : 만족한 하루가 되겠다.

69년생 : 재물이 생기겠구나.

81년생 : 좋은 기회 놓치지 마라.

93년생 : 친한 사람으로부터 도움 받는다.



46년생 : 경사스러운 일 생기겠다.

58년생 : 기쁜 일만 생기겠다.

70년생 : 어려움 없이 순조롭다.

82년생 : 한발 물러서면 열 가지가 유리.

94년생 : 과감한 결단력이 필요하다.

돼지

47년생 : 가족간의 화합 도모하라.

59년생 : 오해 따르나 해결되고 행운 넘친다.

71년생 : 즐거운 하루가 되겠구나.

83년생 : 노력만큼 성과 있다.

95년생 : 어려운 일이 해결된다.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
