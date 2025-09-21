금값 폭등했는데 “무작위로 1돈 드려요”…결국 완판된 ‘선물 세트’

스팸 골드바 에디션. CJ제일제당 제공

JTBC 냉장고를 부탁해에 등장했던 스팸 골드바 에디션. JTBC 방송화면 캡처

하반기 들어 금값이 강세를 유지하는 가운데 CJ제일제당이 ‘골드바 에디션’으로 내놓은 스팸 선물 세트가 소비자들 사이에서 인기다.21일 CJ제일제당에 따르면 ‘스팸 골드바 에디션’은 지난달 27일 쇼핑 플랫폼 크림(KREAM)에서 출시 하루도 안 돼 전량 소진됐다.스팸 골드바 에디션은 골드바 모양의 종이 상자 6개가 들어 있고, 각각의 상자 안에 ‘골드 라벨’ 스팸이 들어 있는 형태다.특히 골드바(순금 1돈)를 받을 수 있는 ‘골든 티켓’이 무작위로 들어 있다는 점도 특징이다. 이에 따라 근래 금값 상승이 상품에 대한 관심으로 이어졌다는 분석이 나온다.한국거래소에 따르면 국내 금 1돈(3.75g)의 시세는 지난 19일 종가 기준 63만 750원이다. 이틀 전인 17일(64만 7625원)보다는 소폭 떨어졌으나 여전히 최근 10년간 최고 수준의 강세다.최근 방영된 JTBC 예능 ‘냉장고를 부탁해’에서는 스팸 골드바 에디션이 요리 대결 우승 경품으로 걸리며 다시 화제가 되기도 했다.스팸 골드바 에디션은 지난 15일부터 ‘카카오톡 선물하기’에서도 판매되고 있다. 크림에서 기존에 판매되던 것과 같은 구성이다.CJ제일제당은 다가오는 추석 명절과 더불어 일상에서도 스팸 골드바 에디션이 선물로 활용될 수 있도록 입지를 구축한다는 계획이다. 순금 1돈이 걸려 있다는 점에서 ‘행운의 기회’를 선물한다는 의미가 담겼다는 점도 강점이 될 수 있다는 전망이다. 판매 창구도 크림과 카카오톡 선물하기, 이마트, CJ더마켓 등으로 확대했다.CJ제일제당 관계자는 “스팸 골드바 에디션은 소중한 사람에게 특별한 경험을 선물할 수 있는 제품”이라고 내세웠다.정회하 인턴기자