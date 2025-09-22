logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 22일

입력 2025 09 22 01:02 수정 2025 09 22 01:02
48년생 : 서로 돕고 협조해야 성과 있다.

60년생 : 마음의 안정을 찾는다.

72년생 : 좋은 소식이 들리겠구나.

84년생 : 먼 곳에서 좋은 소식이 있다.

96년생 : 언행에 조심해야 하겠다.



49년생 : 집안이 화평하고 기쁨이 넘친다.

61년생 : 좋은 기운이 회복된다.

73년생 : 노력한 만큼 대가 있다.

85년생 : 대인관계가 좋아진다.

97년생 : 시간활용을 잘하면 이득이 생긴다.

호랑이

50년생 : 소망했던 일 해결.

62년생 : 집안이 화평해진다.

74년생 : 이동이사에 행운 따른다.

86년생 : 현재의 이익 보단 미래를 생각하라.

98년생 : 행동이 차분하면 길하다.

토끼

51년생 : 집안에 부귀가 가득하겠다.

63년생 : 모든 일이 뜻대로 된다.

75년생 : 좋은 기회가 있겠다.

87년생 : 소신껏 하면 기회 잡는다.

99년생 : 이동이나 변동은 유리하다.



52년생 : 재물이 생기겠구나.

64년생 : 계획한대로 운이 상승한다.

76년생 : 주변에서 인기 좋겠구나.

88년생 : 기다리면 운이 따른다.

00년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.



53년생 : 기다리던 소식이 들린다.

65년생 : 어려울 때 귀인이 도와준다.

77년생 : 움츠림 보단 정정당당히 나서라.

89년생 : 노력한 만큼 대가 있다.

01년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.



54년생 : 투자운이 따른다.

66년생 : 운세가 호전된다.

78년생 : 사업은 남쪽으로 추진해야 대길.

90년생 : 기쁜 소식이 가득하다.

02년생 : 일을 추진하면 얻는 것 있겠다.



43년생 : 기다리던 소식이 들린다.

55년생 : 마음먹은 대로 이루어진다.

67년생 : 몸과 마음이 편안하고 걱정 없다.

79년생 : 꿈과 희망이 클수록 얻는 게 많다.

91년생 : 노력한 만큼의 대가를 얻을 것이다.

원숭이

44년생 : 가는 곳마다 길운이 따른다.

56년생 : 재물이 들어와 쌓인다.

68년생 : 주변에서 인기가 올라간다.

80년생 : 경솔한 행동은 금물이다.

92년생 : 생각지도 못한 행운을 얻는다.



45년생 : 기쁜 친구를 만나게 된다.

57년생 : 일이 순조롭게 풀려나간다.

69년생 : 한발 물러서면 행운이 있다.

81년생 : 지나치게 걱정 마라.

93년생 : 친구와 상의함이 좋겠다.



46년생 : 경사스러운 일 생기겠다.

58년생 : 이득이 있는 하루가 되겠다.

70년생 : 계획한대로 운이 상승한다.

82년생 : 마음을 가라앉히면 횡재수 있다.

94년생 : 기쁨이 집안 가득하겠다.

돼지

47년생 : 기다리던 소식이 들린다.

59년생 : 자식으로 인한 행복 있겠다.

71년생 : 소망이 이루어지겠다.

83년생 : 하던 일 계속하는 것 좋다.

95년생 : 대인관계에 힘써라.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
