“지금 주문하면 43년 후에 먹을 수 있다”…日 ‘전설의 고로케’ 정체

아사히야 고로케 사진. 아사히야 제공

아사히야의 닛타 시게루 사장. CNN 제공

일본의 한 정육점에서 만든 고로케가 지금 주문해도 40년 넘게 기다린 뒤에야 맛 볼 수 있다는 소식이 전해져 화제를 모으고 있다.19일(현지시간) 일본 경제 매체 프레지던트 온라인에 따르면 일본 효고현 다카사고시에 있는 정육점 ‘아사히야’의 고로케는 현재 온라인 주문을 하면 2068년 9월 이후 출하된다. 고로케 수령까지 약 43년의 시간이 걸리는 것이다.아사히야는 1926년 고베규(일본의 효고현 지방에서 태어나고 자란 소 중에서 엄격한 기준을 통과해 만들어진 최고급 소고기) 판매를 주력 삼아 영업을 시작했다. 이후 1990년대에 대형마트가 늘어나면서 가격 경쟁이 심해지자 온라인 거래로 뛰어들었다.당시에는 누가 비싼 고베규를 인터넷에서 사겠느냐는 등 회의적인 시각이 많았지만, 1999년에 홈페이지를 개설한 뒤 전국 각지에서 주문이 몰려 판로가 확대됐다.3대째 가업을 이어 온 닛타 시게루 사장은 고베규의 가치를 직접 체험할 수 있는 상품이 필요하다고 판단하고 최고급 고로케를 개발하기 위해 뛰어들었다. 그 결과 좋은 재료를 아낌없이 사용한 ‘고베 비프 고로케 극미’를 만드는 데 성공했다.이 고로케는 A5 등급의 3살 암소 고베규 어깨 등심과 지역 특산 감자 레드안데스를 주재료로 한다. 수확 이후 3개월간 숙성한 감자를 찐 직후 손으로 직접 껍질을 벗겨 사용한다. 기계로 껍질을 제거하면 미세한 껍칠층까지 함께 제거돼 맛이 손상된다는 이유에서다.고로케는 지금도 전량 수작업으로 생산된다. 하루 생산량은 200개에 불과하다. 그럼에도 소비자 만족도가 높아 재구매율은 90%에 달하는 상황인 것으로 전해졌다.닛타는 “고기를 팔려고 시작했는데 오히려 고로케가 더 큰 성과를 가져다줬다”며 “공장 생산은 늘릴 생각이 없다. 맛을 지키는 것이 최우선이기 때문”이라고 설명했다.최종범 인턴기자