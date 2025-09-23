[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 23일

48년생 : 일이 잘 풀려 기쁨 넘친다.60년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.72년생 : 휴식은 행운의 열쇠.84년생 : 새로운 일을 도모해도 좋다.96년생 : 적극적으로 해결해나가라.49년생 : 매사 뜻한 대로 되는구나.61년생 : 꾸준히 노력하라. 더없이 행운이 온다73년생 : 바깥에서 활동하는 것이 유리하다.85년생 : 문제가 해결된다.97년생 : 노력한 만큼의 대가를 얻을 것이다.호랑이50년생 : 새로운 것 천천히 시작하라.62년생 : 재물이 들어와 쌓인다.74년생 : 가족과 즐거운 시간을 되도록 가져라.86년생 : 모든 일이 해결된다.98년생 : 일이 순조롭게 잘 풀린다.토끼51년생 : 행운과 이익이 많이 발생한다.63년생 : 낙심하지 말고 인내심을 가져라.75년생 : 좋은 일이 생긴다.87년생 : 조금만 기다려라 행운이 찾아온다.99년생 : 좋은 신수이니 활발히 움직여라.52년생 : 여유를 가지고 행동하라.64년생 : 승승장구하겠구나.76년생 : 어려움이 해소된다.88년생 : 움직인 만큼 기쁨 있다.00년생 : 가장 소중한 하루가 된다.53년생 : 노력과 투자를 아끼지 말라.65년생 : 느긋한 마음으로 모든 일을 준비하라.77년생 : 적극적인 자세로 나가라.89년생 : 실속에 맞는 계획을 세워라.01년생 : 몸과 마음을 편안하게 하라.54년생 : 도와줄 사람이 많다.66년생 : 다른 사람과 협조 잘하라.78년생 : 좋은 일이 생기는 날.90년생 : 일이 곧 풀릴 것이다.02년생 : 주변에서 인기가 올라간다.43년생 : 기다리는 것이 행운 가져다준다.55년생 : 귀인의 도움으로 소원을 성취한다.67년생 : 느긋한 마음은 성공하기 쉽다.79년생 : 차근차근 실행함이 좋겠다.91년생 : 서두르지 말라. 좋은 일이 있을 것이다.원숭이44년생 : 목적한바 성취한다.56년생 : 자리를 지키면 원하는 것을 얻을 수 있다.68년생 : 옛것을 지켜라 그러면 득이 된다.80년생 : 내실만 갖춘다면 행운 따른다.92년생 : 기쁨이 넘쳐나며 재수가 좋다.45년생 : 투자에도 운이 상승하는 날이다.57년생 : 자존심만 버린다면 희망 있다.69년생 : 쉽게 풀리니 걱정 마라.81년생 : 안달한다고 일이 풀리는 건 아니다.93년생 : 많은 이득이 생기겠다.46년생 : 집안에 부귀가 가득하구나.58년생 : 많은 이득이 생기겠다.70년생 : 신념을 가지고 열심히 노력하라.82년생 : 길운이 서서히 다가온다.94년생 : 모든 일이 뜻대로 된다.돼지47년생 : 모든 일이 형통하리라.59년생 : 재물이 풍요롭다.71년생 : 기쁜 소식 있겠다.83년생 : 일의 마무리를 잘해라.95년생 : 꼬이기 시작하는 문제가 해결된다.