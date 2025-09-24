logo
[김동완의 오늘의 운세] 2025년 9월 24일

입력 2025 09 24 04:47 수정 2025 09 24 04:47
48년생 : 매사 순조롭게 흐르는구나.

60년생 : 가까운 친구일수록 예의 지켜야 한다.

72년생 : 노력의 대가를 받게 된다.

84년생 : 곧 좋은 운이 들어온다.

96년생 : 귀인이 도와주니 앞길 순탄.



49년생 : 근심이 없어지고 기쁨이 찾아온다.

61년생 : 주머니 사정이 두둑해진다.

73년생 : 기다리던 소식이 들려온다.

85년생 : 계획대로 일이 추진된다.

97년생 : 경사스러운 일 생기겠다.

호랑이

50년생 : 휴식이 필요하니 안정 취하라.

62년생 : 인기가 상승하겠다.

74년생 : 열심히 뛴 만큼 소득이 있다.

86년생 : 호전의 기미가 보인다.

98년생 : 사업운이 좋은 날이다.

토끼

51년생 : 활기가 넘치는 날이다 .

63년생 : 귀인의 도움 많이 받겠다.

75년생 : 여행함도 길하다.

87년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.

99년생 : 성실하게 노력하라. 인정받는다.



52년생 : 운기가 서서히 호전되어 풀린다.

64년생 : 재물과 인기가 함께 한다.

76년생 : 행운과 명예가 함께 한다.

88년생 : 마음을 활짝 열고 사람을 대하면 길하다.

00년생 : 행운은 천천히 찾아드는구나.



53년생 : 열심히 노력하면 대가 있다.

65년생 : 경솔한 행동은 금물이다.

77년생 : 순서를 기다리면 행운이 따른다.

89년생 : 주변에서 인정받겠다.

01년생 : 좋은 운이 들어 즐거운 분위기 된다.



54년생 : 이름을 떨칠 일 생긴다.

66년생 : 귀인을 만나게 되어 큰 도움 받는다.

78년생 : 새로운 일 시작하면 수익 많다.

90년생 : 뜻한바 이루게 된다.

02년생 : 도와주는 사람이 많구나.



43년생 : 생각보다 일이 잘 진행된다.

55년생 : 모든 일이 뜻대로 풀린다.

67년생 : 성취하는 일 많겠다.

79년생 : 운기가 상승하여 일이 잘 풀린다.

91년생 : 새로운 설계 행운 있다.

원숭이

44년생 : 전화위복의 멋진 날이다.

56년생 : 복잡하지만 해결된다.

68년생 : 진솔한 마음으로 임하라.

80년생 : 가정에 충실하는 것이 좋겠다.

92년생 : 생각지도 못한 행운을 얻는다.



45년생 : 뜻밖의 공명을 얻겠구나.

57년생 : 차츰 운이 상승세를 타는구나.

69년생 : 도움 줄 사람 기다린다.

81년생 : 근심거리가 해결된다.

93년생 : 반드시 큰 성과 있다.



46년생 : 좋은 일만 넘쳐나겠다.

58년생 : 즐거움이 있으니 대길한 날.

70년생 : 집안이 화목하니 부러울 것 없구나.

82년생 : 귀인이 돕는다.

94년생 : 성공의 길로 들어선다.

돼지

47년생 : 경사 있겠으니 즐거운 하루.

59년생 : 마음의 안정이 중요하다.

71년생 : 조급하게 서두르지 마라 해결된다.

83년생 : 소망하는 일 이루어짐.

95년생 : 근심이 사라지는구나.
ⓒ 트윅, 무단 전재 및 재배포 금지
