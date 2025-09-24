“5년 너무 길다” 중소 저축공제 ‘3년형’ 출시…월 50만원 넣으면 만기 때 얼마

지난해 11월 13일 하나은행 강서금융센터지점에서 ‘중소기업 재직자 우대 저축공제’ 에 1만 번째로 가입한 중소기업 재직자를 축하받고 있다. 중소벤처기업부 제공

중소기업 재직자를 상대로 높은 우대 금리를 제공하는 ‘중소기업 재직자 우대 저축공제’가 기존 ‘5년형’ 상품에 이어 ‘3년형’ 상품도 출시된다. 3년간 매월 50만원씩 저축할 경우 약 2298만원을 받을 수 있다.중소벤처기업부와 IBK기업은행·하나은행은 중소기업 재직자 우대 저축공제 상품 선택 폭을 넓히기 위해 기존 5년형 상품과 별개로 3년형 상품을 추가 출시한다고 24일 밝혔다.이번에 출시되는 3년형은 최고 4.5%의 금리를 적용받는다. 3년간 매월 50만원씩 저축하면 만기 시 기업지원금을 포함해 약 2298만원을 수령할 수 있다. 개인 납임금 대비 약 28%의 수익을 거두는 셈이다. 상품 가입은 오는 25일부터 가능하다.앞서 중기부는 지난해 10월 중소기업 재직자 우대 저축공제 상품 5년형을 출시했다. 중소기업 재직자들의 자산 형성을 돕고 장기 근속을 유도하기 위해 마련된 정책 금융 상품이다. 출시 이후 지난달까지 중소기업 7000개사에서 약 3만 6000명이 가입했다.다만 5년형 상품은 가입 기간이 길다는 지적이 제기되기도 했다. 이에 가입자의 상품 선택폭을 늘린다는 취지에서 3년형 상품을 추가한 것이다.기업은행과 하나은행은 기존 5년형 상품에서 제공하던 우대금리와 부가혜택을 3년형 상품에 동일하게 제공한다. 특히 3년형 상품 출시에 따른 각종 이벤트 등을 실시해 중소기업과 재직자를 우대한다는 방침이다.중기부는 기존에 상품을 취급하던 은행인 기업은행과 하나은행 외에 시중은행 두 곳을 추가로 선정해 총 네 곳에서 상품 가입을 가능하게 할 예정이다.중기부 관계자는 “우대 저축공제의 3년형 출시와 취급 은행 확대로 더 많은 중소기업과 재직자가 다양한 상품을 선택할 수 있을 것”이라며 “가입 편리성이 높아져 자산 형성과 장기 재직에 도움이 되길 기대한다”고 말했다.최종범 인턴기자